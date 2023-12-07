В Новосибирске сняли фильм о детях Донбасса

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Полнометражный детский фильм под названием "На "До" и "После" о детях Донбасса и спасших их участниках СВО сняли в Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера запланирована в 2024 году, сообщила ТАСС продюсер картины Наталья Рузайкина.

"Фильм снят, идет процесс постпродакшен: монтаж, цветокоррекция, создение спецэффектов. Картина посвящена детям Донбасса и героям, спасшим их жизни. В нем поднимаются такие важные темы как мужество, патриотизм, семья, дети, семейные ценности, важность каждому ребенку иметь семью, общечеловеческие ценности", - сказала собеседница агентства, уточнив, что премьера планируется в следующем году на площадках города и в сети.

По сюжету фильма главные герои - Миша и Олеся Колесниковы - живут в счастливой семье, но жизнь омрачает случившаяся с ними пять лет назад автокатастрофа, из-за чего дети имеют провалы в памяти. Девочка любит животных и через интернет находит потерявшимся питомцам новых хозяев. "Однажды она случайно наткнулась на сайт о потерявшихся людях и с огромным изумлением увидела фото брата и себя маленьких. Поняв, что родители что-то скрывают, дети проводят собственное расследование. Дети оказались родом из Донбасса, российский солдат (приемный отец) спас их из разрушенного после бомбежки дома, детей еле выходили в больнице в России и позже он с супругой усыновил детей", - уточнила Рузайкина, добавив, что съемками занимался фонд развития детского кино "Юниор Фильм".

В ноябре в Новосибирской области впервые прошел кинофестиваль "Кино на службе Отечеству", в программу которого вошли фильмы, снятые режиссерами-документалистами в зоне СВО. Первыми зрителями фильмов стали студенты шести новосибирских вузов. В дальнейшем документальное кино будет демонстрироваться в учебных заведениях, на телевидении и в кинотеатрах.