Глава Дагестана назвал всенародным празднование 100-летия Гамзатова

Мероприятия к юбилею поэта прошли в регионах страны и в дружественных зарубежных странах, отметил Сергей Меликов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов считает празднование 100-летия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова поистине всенародным. Мероприятия охватили всю страну и дружественные зарубежные страны, сообщил руководитель республики в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"В этом году, на мой взгляд, в новом формате открылось творчество нашего великого поэта, <...> человека, без которого на сегодняшний день поэзия, литература и в целом творчество как советское, так и российское, на мой взгляд, не может писать свою историю. <...> Мы принимали участие в организации дней творчества Расула Гамзатова в Азербайджане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане. <...> Поистине празднование [юбилея] Расула Гамзатова стало всенародным для всей нашей страны и для тех братских народов, которые принимали нас у себя, я имею в виду зарубежные страны", - сказал Меликов.

По его словам, пиком празднования стала презентация творческого проекта 26 сентября в Кремле, где к его участникам обратился президент России Владимир Путин.

К праздничным мероприятиям активно присоединялись и посетившие регион в этом году туристы. "Они открыли новый туристический кластер для себя - это Хунзахский район, его историческая родина, там где поэт родился, там где жила его семья, там где сохранен быт того времени, в котором Расул Гамзатов начинал путь в своей творческой деятельности", - добавил Меликов. Одним из самых популярных мест у туристов стал открытый в этом году после реставрации мемориальный комплекс "Журавли".

Отметили юбилей Гамзатова и в зоне специальной военной операции. Бойцы на передовой записывали на видео стихи и песни, положенные на произведения поэта, которые потом были опубликованы в социальных сетях.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

О Гамзатове

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау. Президент подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, учитывая его "значительный вклад в отечественную культуру".