В Петербурге пройдет театральный фестиваль "Рождественский парад"

Мероприятие продлится до 20 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. ХХХ театральный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад" открывается в Петербурге и будет проходить до 20 декабря. Все эти годы он верен девизу "Начинайте! Мы вас поддержим!"

"На наш фестиваль привозят свои спектакли настоящие подвижники театрального дела. За годы работы в жюри я видел здесь такие вещи, которые даже в успешном государственном театре редко когда увидишь. И нам радостно думать, что есть среди этих театральных команд такие, которым наши скромные дипломы помогают развиваться и двигаться вперед", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС председатель жюри, актер БДТ имени Георгия Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов.

Отмечается, что из 70 заявок этого года экспертный совет остановил выбор на 21-м спектакле. Это драматические, кукольные, пластические, синтетические постановки, экспериментальные проекты по классике и современной драматургии. На эту встречу съехались как постоянные участники, так и новички. Лучшая из лучших работ может получить здесь Гран-при.

О фестивальной афише

В первый день на сцене Дома актера со спектаклем "Свой путь" по пьесе Ярославы Пулинович выступит Театр-студия "Закулисье" (город Пушкин), дважды входившая в число победителей фестиваля.

Три коллектива предложат зрителям спектакли в жанре пластического театра - это перформанс-группа из Великого Новгорода "Омлет для любимой женщины" по роману Федора Достоевского "Идиот", пермский театр "Век жизни" (сценическая версия гоголевской повести "Записки сумасшедшего"), Театр танца "M’art" из Архангельска со спектаклем "Сказка "Быль".

Юные зрители побывают на спектаклях "Я - дракон" петербургского театра "Без занавеса", "Мэри Поппинс поднимает занавес" московского театра "Шутик" и "Как на свете первый актер появился" театра "Музей Детства "1ряд" из Нового Уренгоя. Питерский театр "Кукольный формат" сыграет премьеру - "Сказки на всякий случай".

В числе участников юбилейной встречи - петербургский театр кукол "Конфитюр", гатчинский театр-студия "За углом", московский Независимый театр "Комната 4", астраханский театр "Периферия", Театр для детей и молодежи "Малый" из Великого Новгорода, пермский театр "Карабаска", Молодежный театр "Круг-2" из Краснознаменска (Московская область), ставший одним из победителей прошлого фестиваля.

Среди дебютантов этого года "Народный театр" из Выборга и молодой российско-китайский театр "Гуань Инь", созданный выпускниками разных курсов Российского государственного института сценических искусств.

Спектакли будут идти на камерных сценах разных театров города.