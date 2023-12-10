В Мариинском театре открыли кабинет имени Юрия Темирканова

18 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии пройдет концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Кабинет имени Юрия Темирканова открылся в историческом здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге в честь 85-летия со дня рождения маэстро. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня день рождения Юрия Хатуевича Темирканова - ему исполнилось 85 лет. Говорим о нем, как об огромном артисте, который жив, потому что мы о нем думаем, помним его изумительные, наполненные подлинной красотой годы служения и театру Кирова, теперь - Мариинскому театру, и Ленинграду, теперь - Санкт-Петербургу, и стране своей, тогда еще Советскому Союзу, и России. Мы хотим сегодня уже официально объявить о том, что в Мариинском театре открылся кабинет его имени. Здесь 11 лет работал Юрий Хатуевич, и очень многие решения обсуждались, принимались именно здесь, за этим столом", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя - директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

По его словам, кабинет не изменился со времен работы Темирканова в театре. Именно здесь рождались спектакли, которые проживали огромную жизнь.

"Сегодня мы на исторической сцене Мариинского театра показываем спектакль "Евгений Онегин", этому спектаклю более 40 лет. "Пиковая дама" тоже идет на сцене нашего Приморского филиала, во Владивостоке, и обязательно вернется сюда. Я думаю, что эти спектакли должны увидеть не только любители оперного искусства Санкт-Петербурга или Владивостока", - сказал Гергиев.

Как добавили в пресс-службе, после торжественной церемонии на сцене Мариинского театра состоялся показ оперы "Евгений Онегин" в постановке Юрия Темирканова, а 18 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии пройдет концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие состоится в рамках XXIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", также посвященного памяти Юрия Темирканова.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народный артист СССР Юрий Темирканов умер 2 ноября, не дожив чуть больше месяца до 85-летия. В 1976-1988 годах он был главным дирижером Кировского (ныне Мариинского) театра. За это время в репертуар вошли такие его спектакли, как "Евгений Онегин" (в его постановке опера идет в театре и сегодня) и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Петр I" Андрея Петрова, "Мертвые души" Родиона Щедрина. Именно Темирканов в 1976 году привел в театр студента Ленинградской консерватории Валерия Гергиева, который прошел здесь путь от стажера до художественного руководителя - директора Мариинского театра.