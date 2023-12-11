Фестиваль "Почетные граждане Петербурга" посвятит вечер памяти дирижера Темирканова

Автором сценария и режиссером программы выступила Галина Ефимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова пройдет в рамках XXI фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга". Концерт-воспоминание, приуроченный к 85-летию со дня рождения дирижера, состоится в Малом зале филармонии, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Программа "Все в жизни музыка" посвящена творческой жизни Юрия Хатуевича в период его работы в Кировском театре в качестве художественного руководителя и главного дирижера, а также его сотрудничеству в 1970-е годы с композитором, почетным гражданином Санкт-Петербурга Андреем Петровым, дружбе этих выдающихся музыкантов", - рассказали в пресс-службе.

Первое сочинение Андрея Петрова, которым продирижировал Юрий Темирканов, была сюита из балета "Сотворение мира" в Большом зале филармонии. После той встречи последовала их совместная работа в Кировском театре над оперой "Петр I", вокально-хореографическим спектаклем "Пушкин", оперой-феерией "Маяковский начинается" .

Фрагменты этих произведений прозвучат на вечере. В нем примут участие симфонический оркестр средней специальной музыкальной школы консерватории, концертный хор Института культуры, артисты театра "Зазеркалье", лауреаты международных конкурсов Андрей Прысь и Дарья Росицкая.

Автором сценария и режиссером программы выступила лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Галина Ефимова. Организатор события - фонд "Петербургское наследие и перспектива".