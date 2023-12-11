Сиквел фильма "Чебурашка" выйдет в декабре 2025 года

Как сообщил продюсер Денис Жалинский, работа над ним уже началась

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Продолжение фильма "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко - самой кассовой картины в российском прокате - выйдет в кино в декабре 2025 года. Об этом сообщил продюсер Денис Жалинский.

"Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем, и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры. Мы постараемся усовершенствоваться и рассчитываем, что второй фильм будет еще более масштабным, смешным, интересным и ярким, чем первый", - сказал он на презентации проектов кинокомпании "Централ партнершип".

Как указано в материалах к презентации фильма, "Чебурашка 2" выйдет в декабре 2025 года.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.