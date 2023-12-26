В Красноярском крае вдвое выросло количество проданных билетов по "Пушкинской карте"

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Количество проданных билетов на культурные мероприятия по "Пушкинской карте" в Красноярском крае в 2023 году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры региона.

"В Красноярском по федеральной программе "Пушкинская карта" с начала и по середину декабря 2023 года держатели "Пушкинской карты" приобрели 232 646 билетов. За аналогичный период 2022 года - 111 022 билета", - сообщили в министерстве. По данным министерства, число держателей карт выросло почти на 44%: с 135,5 тыс. человек в 2022 году до 194, 9 тыс. в 2023 году.

Наибольшей популярностью у обладателей "Пушкинской карты" пользуются театры, кинотеатры, концертные площадки (филармония), музеи, библиотеки.

В 2022 году в Красноярском крае участниками программы были 160 учреждений культуры, в 2023 году их количество выросло до 207. По данным регионального Минкульта, в последнее время активнее всего к программе подключаются библиотеки.

"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.