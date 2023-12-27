МХАТ имени Горького собрал артистов драмы, оперы и балета на гала-концерт в честь юбилея

Театру исполнилось 125 лет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гала-концерт, приуроченный к 125-летию Московского Художественно-общедоступного театра, с участием артистов драмы, оперы и балета прошел в МХАТ имени М. Горького, передает корреспондент ТАСС.

"Константин Сергеевич Станиславский замышлял здесь музыкальный театр. Это мне рассказала Татьяна Васильевна Доронина. И поэтому мы приняли решение, что праздновать 125-летие Общедоступного театра мы будем не только драмой, но и оперой, балетом, потому что и Станиславский, и Немирович-Данченко участвовали в создании и оперных, и балетных спектаклей", - рассказал журналистам перед гала-концертом гендиректор театра Владимир Кехман.

Он поблагодарил театральные коллективы, которые откликнулись на эту идею. Гендиректор выразил надежду, что после завершения ремонтных работ на площадке МХАТа имени М. Горького будут проходить музыкальные спектакли и любого уровня гала-концерты.

"Мне выпала большая честь открывать сегодняшний гала-концерт. Замечательный юбилей МХАТа - 125 лет. Это дата очень значимая, важная. Сегодня не зря на этой сцене, на великой сцене МХАТа, будут представлены и балет, и опера, и музыка, и, конечно же, драматические актеры будут читать тексты. Театр вообще нас всех объединяет. И большая радость и честь сегодня поздравить этот замечательный театр с прекрасным юбилеем. Я с удовольствием буду танцевать", - призналась журналистам перед концертом прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Вместе с премьером Большого театра Артемием Беляковым она исполнила фрагмент из балета "Кармен-сюита".

Поздравить МХАТ имени М. Горького пришли артисты Большого, Мариинского, Михайловского театров, НОВАТа и "Геликон-оперы". В концерте также приняли участие артисты МХАТа имени М. Горького, детский хор НОВАТа, хор и оркестр Михайловского театра под управлением Александра Соловьева. В частности, в программу вошли адажио из балета "Парк" в исполнении артистов Мариинского театра Екатерины Кандауровой и Константина Зверева, молитва из оперы "Сельская честь", которую исполнили артисты Михайловского театра Олеся Петрова и хор этого коллектива.

Премьер Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард перед выступлением выразили надежду, что коллеги из драматического театра оценят не только технику балетных артистов, но и их драматический талант. "Мы станцуем фрагмент из балета "Ромео и Джульетта", балкон. Это, наверное, самое лиричное адажио. Потом мы станцуем па-де-де из балета "Дон Кихот". Это огненное адажио на балетной сцене", - отметил Родькин. Севенард добавила, что для них это и определенная актерская задача, поскольку образы в этих фрагментах кардинально разные.

О программе

Артисты МХАТа имени М. Горького представили фрагменты из спектакля "Женщины Есенина", который 29 декабря сыграют уже в 100-й раз. "Мы подготовили несколько кусочков из спектакля "Женщины Есенина", которые говорят о том, насколько искусство требует жертв, насколько оно по-хорошему вымучено, что оно того стоит, что оно во имя любви к людям, во имя любви к стране, что у него очень большая миссия", - пояснил ТАСС исполнитель роли Есенина Андрей Вешкурцев. Алиса Гребенщикова, которая играет Зинаиду Райх, в этот день пожелала коллегам радости творчества и чутких зрителей. "А всем зрителям хочу пожелать приходить в театр с открытым сердцем", - сказала она ТАСС.

Художественно-общедоступный театр был основан Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Он открылся 26 октября 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович". Тогда он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года поменял название на Московский Художественный театр, с 1919 года - Московский Художественный академический театр, с 1932 года - Московский Художественный академический театр СССР имени М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский Художественный академический театр имени М. Горького и Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (потом МХТ имени А. П. Чехова).