В Тотьме на фестивале колокольной музыки выступят 16 звонарей

Он пройдет с 6 по 8 января

ТАСС, 6 января. Фестиваль "Рождественский благовест" пройдет в седьмой раз в Тотьме Вологодской области с 6 по 8 января. Впервые в нем примут участие сразу 16 звонарей, среди них и взрослые, и дети. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела туризма и общественных проектов администрации Тотемского района Артем Чернега.

"Фестиваль проходит с 6 по 8 января, он проводится седьмой год подряд и не прерывался даже во время пандемии. В этом году заявились сразу девять звонарей из действующих храмов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Вологды и Тотьмы. Еще семь участников - это дети из фольклорного коллектива семейного клуба "Основа" из Череповца, которые тоже выступят на фестивале. Впервые у нас 16 участников, и взрослые, и дети", - казал он.

Специально к фестивалю на колокольном заводе в Тутаеве Ярославской области изготовили переносную звонницу, с ней выступят дети. Звонница прозвучит в разных уголках Тотьмы. Традиционно порадуют своим звоном колокола церкви Входа Господня в Иерусалим, знаменитого памятника "тотемского барокко" XVIII века, а также звонница Успенской церкви.

"Еще одно новшество этого года в том, что 6 - 7 января звонари выступят в Тотьме, а 8 января - в поселке Царева и деревне Устье или Усть-Печеньга, где сохранились храмы со звонницами. В этом году дневных и ночных звонов больше, потому что количество участников фестиваля позволяет им меняться", - добавил Чернега.

Установившиеся в Вологодской области морозы не помешают фестивалю. По опыту прошлых лет, в морозную погоду колокольные звоны слышны далеко по всей округе. В программе фестиваля запланированы различные мастер-классы по изготовлению рождественских свечей и колоколов, их росписей, по мастерству колокольного звона. Фестиваль начнется 6 января с вечерних звонов, затем юные участники проведут колядки, после запланированы ночные колокольные звоны. В Рождество Христово пройдут утренние, дневные и вечерние звоны, а также рождественский концерт с участием гостей фестиваля, педагогов и детского фольклорного коллектива "Основа". Он пройдет в музее церковной старины на набережной Кускова.

Тотьма (самое ранее упоминание в летописи - 1137 год) входит в список особо ценных исторических городов России, где сохранилась большая часть старинной застройки и планировки - каменной и деревянной. Более 40 зданий имеют статус памятника. Тотьма входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а также в Ассоциацию соляных городов. Городок считается родиной древнего солеварения на севере. Здесь, начиная с XV века, вплоть до конца XIX века занимались добычей соли. Соляные объекты и их фрагменты, интересные сооружения и артефакты, датируемые XVI-XVII веками, сохранились до наших дней.