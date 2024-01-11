Самой известной работой студии является мультсериал "Спина к спине"

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил первую анимационную студию на Дальнем Востоке "Мечталет" в ходе своей рабочей поездки в Хабаровск.

"Мечталет" открыли в 2018 году. Самой известной работой студии является мультсериал о приключениях рюкзачков "Спина к спине", который вышел на стриминговых сервисах и телеканалах России, а также в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде.

Президент прибыл в город накануне вечером с Чукотки в рамках поездки по Дальнему Востоку. В предыдущий раз Путин посещал Хабаровск более 10 лет назад - 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке. Оттуда же президент в тот раз выступил с новогодним обращением.