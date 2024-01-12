Безруков снялся в двух картинах о Великой Отечественной войне

Речь идет о фильмах "Воздух" и "Момент истины"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков рассказал в интервью ТАСС, что снялся в двух проектах о Великой Отечественной войне - фильмах "Воздух" и "Момент истины", а также надеется, что в этом году выйдет сериал "Плевако" с его участием об одном из самых известных российских адвокатов.

"16 января выйдет фильм "Воздух" Алексея Германа - младшего. Я рад опыту работы с Алексеем, он очень интересный режиссер. Это такая предельная правда в кадре. И довольно-таки тяжелая история про совсем юных летчиц, которые только учатся летать. Это защита Ладоги, Сталинграда. В основу взята история Лидии Литвяк. Была такая знаменитая летчица, Герой Советского Союза", - сообщил артист.

По его словам, фильм снят по оригинальному сценарию Алексея Германа - младшего, история довольно тяжелая. "Гибнут ребята-летчики, ты их командир, обучаешь их, ты вместе с ними изо дня в день и теряешь их одного за другим. И на смену погибшим ребятам приходит женский полк. Когда у тебя ребята гибнут, как отпустить девчонок воевать? А на войне нет ни девочек, ни мальчиков, есть летчики. И что такое Родина, это есть в картине", - сказал Безруков.

Также недавно, по его словам, завершилась работа над проектом "Момент истины" по роману Владимира Богомолова, режиссером-постановщиком выступил Никита Высоцкий. "Я сыграл роль капитана Алехина. Современная картина, современные технологии, масштаб. И в то же время в этом фильме буквально у каждого героя - тонкий психологический рисунок, мощные, цельные образы", - отметил актер. По его словам, это не военный детектив, а, скорее, военная драма. "Здесь на первом месте судьбы людей, эмоции, страсти, долг, честь, внутренний мир", - добавил Безруков.

Он надеется, что в этом году также выйдет сериал "Плевако" о российском адвокате. "Здесь будет представлена и его профессиональная деятельность, безусловно, знаменитые его дела. <…> Но это не исторический биографический сериал в чистом виде. Здесь есть элемент фантазии", - сказал актер. Он признался, что внешне не похож на героя картины и сомневался, нужно ли ему его играть. "Роль мне предложил Алексей Ефимович Учитель. Я никогда о ней не думал, не похож на него внешне. У меня были сомнения, о чем я прямо сказал Алексею Ефимовичу. Он ответил, что это неважно, потому как самое главное - играть личность. Мы специально изменили даже имя и отчество героя на Николая Федоровича. На самом деле он Федор Никифорович Плевако", - рассказал Безруков.

На вопрос, мечтает ли еще о какой-то роли, он ответил утвердительно, но не назвал конкретных персонажей. "Пока ты мечтаешь, ты занимаешься искусством. Та самая роль может прийти совершенно неожиданно. Возможно, не то, о чем ты мечтаешь, но что-то не менее интересное. Тут нужно быть открытым и не ставить точку. <…> Я еще не остыл к профессии, я горю, как в театре, так и в кино. И это самое главное, когда тебе интересно, когда ты горишь", - заключил собеседник агентства.