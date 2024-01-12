12 января, 14:05
Международная выставка-форум "Россия"

Книгу олимпийского чемпиона из Калужской области представили на выставке ВДНХ

На ее написание ушло более полугода

ТАСС, 12 января. Двукратный чемпион мира по волейболу Александр Савин представил на Международной выставке-форуме "Россия" свою книгу "Летающий слон, записки олимпийского чемпиона" и подарил экземпляр губернатору Калужской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства и губернатора региона.

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"Двукратный чемпион мира и многократный чемпион Европы Александр Савин представил на ВДНХ книгу "Летающий слон, записки олимпийского чемпиона". Автор подарил книгу губернатору Калужской области Владиславу Шапше", - рассказали в пресс-службе.

На написание книги ушло более полугода, выпустить ее помогла компания Sintec Group. В книге волейболист отвечает на вопросы, которые ему задавали в течение жизни.

"Когда я играл, меня называли слоном. При этом с места с двух ног я прыгал на [высоту] 1 м 4 см", - объяснил автор название своей книги.

Заместитель генерального директора Sintec Group Дмитрий Самбуров уверен, что книга "Летающий слон, записки олимпийского чемпиона" поможет молодым людям найти мотивацию в спорте. "Это важно, ведь молодежи необходимо передавать жизненный опыт, делиться секретами становления в спорте, передавать мастерство, каких высот можно достичь и как развивать свои возможности", - рассказал Самбуров.

Александр Савин родился 1 июля 1957 года в Таганроге Ростовской области, в детстве переехал в Обнинск Калужской области. Олимпийский чемпион 1980, двукратный чемпион мира (1978 и 1982), двукратный обладатель Кубка мира (1977 и 1981), шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР. Его имя носит детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Обнинске.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

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