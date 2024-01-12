Книгу олимпийского чемпиона из Калужской области представили на выставке ВДНХ

На ее написание ушло более полугода

ТАСС, 12 января. Двукратный чемпион мира по волейболу Александр Савин представил на Международной выставке-форуме "Россия" свою книгу "Летающий слон, записки олимпийского чемпиона" и подарил экземпляр губернатору Калужской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства и губернатора региона.

"Двукратный чемпион мира и многократный чемпион Европы Александр Савин представил на ВДНХ книгу "Летающий слон, записки олимпийского чемпиона". Автор подарил книгу губернатору Калужской области Владиславу Шапше", - рассказали в пресс-службе.

На написание книги ушло более полугода, выпустить ее помогла компания Sintec Group. В книге волейболист отвечает на вопросы, которые ему задавали в течение жизни.

"Когда я играл, меня называли слоном. При этом с места с двух ног я прыгал на [высоту] 1 м 4 см", - объяснил автор название своей книги.

Заместитель генерального директора Sintec Group Дмитрий Самбуров уверен, что книга "Летающий слон, записки олимпийского чемпиона" поможет молодым людям найти мотивацию в спорте. "Это важно, ведь молодежи необходимо передавать жизненный опыт, делиться секретами становления в спорте, передавать мастерство, каких высот можно достичь и как развивать свои возможности", - рассказал Самбуров.

Александр Савин родился 1 июля 1957 года в Таганроге Ростовской области, в детстве переехал в Обнинск Калужской области. Олимпийский чемпион 1980, двукратный чемпион мира (1978 и 1982), двукратный обладатель Кубка мира (1977 и 1981), шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР. Его имя носит детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Обнинске.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.