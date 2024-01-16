В Театре имени Вахтангова пройдет вечер памяти Василия Ланового

16 января 2024 года актеру могло бы исполниться 90 лет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вечер памяти народного артиста СССР Василия Ланового, которому 16 января могло бы исполниться 90 лет, состоится в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где актер прослужил 64 года. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"16 января в день рождения Василия Семеновича [Ланового], когда ему могло бы исполниться 90 лет, в Театре Вахтангова будет вечер, приготовленный нашими артистами в память о Василии Семеновиче. Не буду рассказывать о программе, кто придет, тот увидит сам, - сказала ТАСС вдова Ланового, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. - Но прежде, в 15:00 мы подойдем к памятнику Василию Семеновичу и его друзьям и коллегам (мемориальная группа народных артистов СССР Василия Ланового, Владимира Этуша и Юрия Яковлева у Симоновской сцены), положим цветы, поздороваемся".

Собеседница агентства уточнила, что ее путь домой проходит как раз мимо мемориальной группы. "После юбилея я буду возвращаться домой, скажу: "Спокойной ночи, Василий Семенович". А потом весной, 9 мая, если будет "Бессмертный полк", мы с ним пойдем в колонне "Бессмертного полка", как он всегда ходил последние годы своей жизни. А какой-нибудь мальчишка, может, посмотрит фильм "Офицеры", и у него возникнет желание выбрать профессию - Родину защищать, а девочка будет мечтать о том, чтобы встретить капитана Грея на корабле с алыми парусами, и ее желание обязательно исполнится, потому что во что веришь, то и будет. А те, кого мы помним, они живы", - отметила актриса.

Вечер "Певцу любви, дубрав и мира" (Посвящение Лановому) состоится на Основной сцене Театра имени Вахтангова. Режиссер программы - Эльдар Трамов, он же стал автором сценария совместно с Антоном Прохоровым. В постановочную группу также вошли художник Максим Обрезков, художник по свету Александр Матвеев, звукорежиссер Руслан Кнушевицкий.

В вечере примут участие Ирина Купченко, Людмила Максакова, Евгений Князев, Ольга Тумайкина, Марина Есипенко, Анна Дубровская, Елена Сотникова, Олег Макаров, Екатерина Симонова, Леонид Бичевин, Эльдар Трамов, Николай Романовский, Евгений Кравченко и другие.

Об актере

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1954 году поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина, после окончания которого в 1957 году был сразу принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Одной из первых заметных работ молодого актера стал принц Калаф в легендарной "Принцессе Турандот". Лановой буквально покорил публику своим распевным голосом. Актер играл Маяковского в "Конармии", Цезаря в "Антонии и Клеопатре", генерала Огнева во "Фронте", Троцкого в "Брестском мире", Бернарда Шоу в "Милом лжеце". Потом были роли в спектаклях "Посвящение Еве", "Последние луны" и "Пристань". В общей сложности Лановой исполнил свыше 50 театральных ролей.

Удачно складывалась жизнь актера и в кинематографе. Еще будучи студентом, Лановой дебютировал в фильме "Аттестат зрелости". Потом он появился на экране в образе отважного конармейца Павки Корчагина. Позже были "Алые паруса" и "Коллеги", "Иду на грозу" и "Офицеры" и еще более 50 ролей, среди которых - Анатоль Курагин из "Войны и мира", Вронский из "Анны Карениной". И все же своей основной работой в кино Василий Семенович считал участие в создании документально-публицистического фильма "Великая Отечественная" - все 20 серий масштабной эпопеи озвучены его голосом.

Выступал с чтецкими программами. С 1995 года и до конца своей жизни Лановой возглавлял кафедру сценической речи в Театральном институте имени Бориса Щукина.

Был удостоен звания народного артиста СССР. Отмечен премией Московского комсомола, Ленинской премией и международной премией Андрея Первозванного "За веру и Верность". Награжден орденами Дружбы народов, Почета, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

Умер 28 января 2021 года в возрасте 87 лет от последствий коронавируса. Похоронен на Новодевичьем кладбище.