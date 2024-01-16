В Москве прошла премьера военной драмы "Воздух"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская премьера масштабной военной драмы "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего состоялась в столичном киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. Создатели картины посвятили ее сильным и мужественным женщинам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

Мировая премьера "Воздуха" состоялась осенью на Международном кинофестивале в Токио, фильм вошел в основной конкурс. По сюжету в 1942 году в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.

По словам Германа, "Воздух" - это картина о сильных женщинах. "Представьте себе, под 500 км [в час] они летели, часть самолета была из дерева. Они сражались с лучшими летчиками мира, которые в это время прошли и Польшу, и Францию, повоевали в Англии, с огромным количеством часов налета, с самолетами, которые были лучше и мощнее. Тем не менее они сбивали и побеждали, при этом были огромные перегрузки, у них не всегда хорошо работали рации и так далее. Я думаю, что огромное количество мужчин не смогло бы пережить и 5% того, что они пережили", - сказал режиссер ТАСС.

Специально к премьере у входа в "Октябрь" и внутри кинотеатра установили специально построенные для фильма макеты советских истребителей Як-1Б и немецких Messerschmitt. В числе гостей - министр культуры России Ольга Любимова, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Александр Цыпкин, генеральный директор киностудии "Военфильм" Игорь Угольников, телеведущая Ксения Собчак, продюсер Александр Акопов.

Любимова поделилась с журналистами, что посмотрела "Воздух" еще до премьеры. По ее словам, это "очень тонкая, зрительская, но при этом авторская картина" с сильными ролями молодых девушек. "Я знаю, что мужчины будут обсуждать, дискутировать на тему боев, сцен, связанных с боем в воздухе. Для меня, конечно, всегда важны человеческие отношения, тема любви в этой картине совершенно потрясающая. Честно могу сказать: на этой картине я плакала несколько раз. Сильные актерские работы, мощные диалоги, сцены, которые мало кого оставят равнодушным. Когда я первый раз посмотрела эту картину, то находилась под впечатлением в течение нескольких дней", - сказала министр.

История создания

На пресс-конференции в ТАСС в преддверии премьеры режиссер рассказал, что работа над картиной растянулась на несколько лет. Герман вместе с соавтором сценария Еленой Киселевой приступили к тексту в августе 2017 года, а съемки заняли более трех лет. Производству фильма несколько раз "перекрывали воздух" пандемия коронавируса и погодные условия. По словам режиссера, съемочная группа дотянула эту картину практически "на зубах".

"У нас было много опасений, страхов и желания, когда мы начинали этот фильм. Мы очень долго работали с Еленой Киселевой над сценарием, потом много раз его правили. Очень долго и опасливо подходили к съемкам воздушных боев, потому что хотели сделать их так, чтобы не было стыдно, чтобы это не уступало крупным иностранным проектам. Мы очень долго выдумывали технологию съемок. В результате, мне кажется, Сергея Витальевича [Безрукова], когда вращали в самолете, довели до давления 200, - рассказал он. - Когда Елена [Окопная, художник-постановщик и художник по костюмам фильма] присоединилась, мы долго думали, как сделать этот фильм подлинным с точки зрения предметной жизни, костюмов, аэродромов и всего прочего. С одной стороны, мы хотели сделать эмоциональную историю, с другой стороны - историю, которая зрителя за собой поведет".

Генеральный продюсер "Воздуха", генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал картину "очень женским кино" и лучшим фильмом Германа-младшего. "Я уверен, что минимум два раза вы заплачете, смотря "Воздух", - сказал он.

Эрнст также отметил сильный актерский состав картины, в частности блестящую работу Анастасии Талызиной, которую в свое время он предложил рассмотреть на главную роль. В свою очередь, режиссер рассказал, что перед выбором исполнительницы главной роли создатели отсмотрели большое количество артистов. Поиск актеров занял приблизительно год. По мнению Германа, сыграть роль аса было под силу только Сергею Безрукову, а с Лядовой Герман уже работал ранее над фильмом "Довлатов". При этом Лядова и Безруков, которые в фильме играют опытных летчиков, впервые поработали вместе именно на "Воздухе".

"Очень многие роли - это дебюты. Допустим, Кристина Лапшина, которая играет одну из основных ролей в этом фильме. Мы ее нашли в Омске, она никогда не снималась в кино и не думала, что будет сниматься в кино. Мы посмотрели 15-20 регионов России тотально на предмет молодых артистов. <…> У нас были пробы даже на самую маленькую роль. И огромное количество артистов массовых сцен мы отсмотрели, чтобы попасть в лица времени. Потому что все поменялось, мы стали иными, живем иной жизнью, у людей были другие глаза, другая энергия, другие лица", - сказал режиссер, отметив, что для некоторых сцен создатели выбирали актеров, отсматривая 1,5-2 тыс. человек.

Детали эпохи и новейшие технологии

"Воздух" насыщен большим количеством редких восстановленных атрибутов войны, в частности образцами техники, не все из которых сохранились до наших дней. Аэродрама предполагает большое количество сложных постановочных воздушных боев и игровых сцен в кабине военного самолета в небе. Натурные съемки проходили в Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. Настоящие летающие самолеты Як-1Б должны были передать из Чехии, но из-за пандемии и закрытых границ сделать это не получилось. Истребители решили самостоятельно строить и "запускать" в павильоне "Главкино".

"Это гимбл, который поднимается на высоту 4-этажного дома. Помимо того, что это высота, ты просто так оттуда не выберешься. Это реальное ощущение, что ты сидишь внутри самолета, реальное ощущение турбулентности. Я понимал, что девчонкам плохо. У меня основная мысль была, как они там. Про себя я в этот момент не думал. Тяжело было, но я не признавался", - рассказал журналистам Безруков.

По словам артиста, в картине было очень много дублей. "В таком количестве дублей я никогда не снимался", - добавил он. Елена Лядова, до этого ни разу не игравшая летчицу, рассказала, что чувствует большую ответственность. "Учитывая, что я дочь офицера, мне не хотелось посрамить отца, хотелось выглядеть максимально убедительной", - добавила актриса.

Испытанием на прочность назвала съемки в воздухе и исполнительница главной роли. По словам Талызиной, она пришла в картину фактически ребенком и не представляла, сколько ее ждет испытаний и сложностей - моральных и физических. "Но я настолько полюбила свою героиню, это был диалог с самой собой", - рассказала актриса.

С большим трепетом художники подошли к созданию костюмов героев. По словам Елены Окопной, гимнастерки и комбинезоны абсолютно идентичны тем, что носили солдаты во время ВОВ.

"Была проведена колоссальная работа вплоть до строчек. Как известно, у современных машин технологически другие строчки, мы возвращались к строчке той. Мы делали нити по старому образцу. Мне кажется, мы довольно достоверно попытались, и нам это удалось, перенести ощущение ткани того времени. Было большое количество консультантов, с которыми те же самолеты доводили до мельчайших подробностей - вплоть до царапин", - рассказала она.

По словам Германа, создатели картины хотели сделать кино о преодолении и победе, а также о тяжести войны. "О войне не как о плакате, а о войне как о подвиге через преодоление. Мне кажется, что как нельзя подходит для этого история женщин-истребителей, которые у нас были. Но у нас не только женщины-истребители, у нас есть панорама каких-то женских лиц, женщин в партизанских отрядах и женщин в тылу. Нам казалось это важным. Мы действительно знаем, что в рядах Советской армии воевало порядка 800 тыс. женщин, на самом деле их было больше, потому что мы обладаем не всей информацией, не всегда учитываются партизанские отряды и так далее. Мне кажется, что за последние годы мы мало об этом говорили", - заключил он.

В широкий прокат фильм "Воздух" выйдет 18 января.