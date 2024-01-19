Ярмольник рассказал, что записывает аудиокнигу "Мастер и Маргарита"

По словам актера, Булгаков - трудный автор для чтения вслух

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник озвучит аудиоверсию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Книга выйдет в сервисе "Строки", рассказал он в интервью ТАСС в преддверии своего юбилея.

"Сейчас каждый день сижу по полдня, записываю аудиокнигу. Замечательный роман, всеми любимый и, может быть, самый понятый и непонятый - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Это делаю для компании МТС. Есть проект "Строки", где можно послушать то, что тебе интересно", - сказал артист.

Самого Ярмольника в ближайшее время можно будет увидеть в новой экранизации "Мастера и Маргариты" Михаила Локшина. Фильм выйдет в прокат 25 января, актер исполнил роль доктора Стравинского.

По словам Ярмольника, Булгаков - весьма трудный автор для чтения вслух. "Я уже полмесяца этим занимаюсь и еще буду заниматься, наверное, месяц. Надеюсь, справлюсь. Практика есть, есть две аудиокниги. Это моя любимая "Камера обскура" Набокова и произведение, которым я обязан Алексею Юрьевичу Герману, - "Трудно быть богом", - добавил он.