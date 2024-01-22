Аронова заявила, что артисты должны получать деньги за подготовки к съемкам

При этом актриса отметила, что такие подготовительные периоды должны быть заложены в бюджет фильма

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Артисты должны участвовать в подготовительном периоде к съемкам фильмов и получать за это деньги. Такое мнение в интервью ТАСС выразила народная артистка РФ Мария Аронова.

На вопрос, способно ли российское кино, на ее взгляд, компенсировать отсутствие Голливуда в кинотеатрах РФ, актриса ответила утвердительно. "Да, но только в том случае, если будут давать деньги на подготовку, - сказала Аронова. - С моей точки зрения, ошибка русского кино заключается в том, что мы не работаем до начала съемок. На это надо давать деньги, и артист должен заниматься исключительно подготовкой".

По ее словам, спектакли не выпускаются за четыре дня. "Великий русский психологический театр прекрасен репетициями, он прекрасен "застольным" периодом, - пояснила актриса. - Мы когда это "мясо" нарабатываем? "Кожей" когда мы обрастаем? Как раз в этот период. Академический театр не выпускает спектакль за месяц. Спектакль академического театра дай бог через три месяца только появится на сцене. Почему в кино не так? Хорошее кино - это единение наше. Вот этого у нас нет".

Аронова напомнила про свои съемки в кинокартине Дмитрия Месхиева "Батальонъ". "Как бы ни относились к этому фильму, что бы ни говорили - не об этом речь сейчас, - добавила она. - Пришел Дмитрий Месхиев и сказал нам: "Мы начнем снимать осенью. Но вы сейчас, весной, побрейтесь (фильм рассказывает про женские "батальоны смерти" времен Первой мировой войны, все актрисы побрились наголо ради своих ролей - прим. ТАСС)".

Также актриса вспомнила сериал "Ликвидация" Сергея Урсуляка с Владимиром Машковым в одной из главных ролей. "Что сделал Машков? - продолжила Аронова. - Он приехал в Одессу. И грыз семечки, ходил, слушал местную речь. Он потрясающего уровня артист". При этом актриса считает, что такие подготовительные периоды должны быть заложены в бюджет фильма. "Чтобы привезти, условно, артиста в Одессу, чтобы артист две недели там жил, - сказала она. - Чтобы ему за это платили. С этого начинается его работа. А мы что делаем? Тут спектакль доиграли, здесь белье постирали. <...> Нас не приглашают на подготовительный период".