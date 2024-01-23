В Москве прошла премьера фэнтези-сериала "Иные"

Картина рассказывает о людях со сверхспособностями в альтернативном мире 1940-х годов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьерный показ фэнтези-сериала "Иные" о людях со сверхспособностями в альтернативном мире 1940-х годов состоялся в киноцентре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Действие нового проекта разворачивается в Ленинграде, главная героиня - молодая девушка Аня - обладает сверхспособностью, которую не в силах контролировать. Силой своего голоса девушка способна разрушить все вокруг. Спасая брата, при помощи своей силы Аня отбрасывает грузовик и трамвай на глазах у толпы на улице. За девушкой начинает охоту загадочный иностранец Нойманн.

"Иные" - это люди, которые обладают иной силой, не такие, как все. Это люди, которые боятся своей силы, которых не принимает общество, но которые могут управлять вселенной. Конечно, это большая метафора. Мы живем в эпоху принятия всего на свете, но на самом деле мы очень много кого отвергаем тем, что мы не понимаем, почему они не такие, как мы, почему они другие, - сказала ТАСС шоураннер и продюсер Александра Ремизова, которая работала над проектом вместе с Дмитрием Нелидовым. - Но это люди с альтернативным мышлением и альтернативной силой, которые могут придумывать альтернативные идеи. Если мы посмотрим на отдельных наших ученых, больших создателей - эти люди и есть иные. Просто мы рассказываем эту историю в другое время и другую эпоху".

По ее словам, идея сериала появилась еще около трех лет назад. При этом создатели решили немного расширить вселенную "Иных" - в конце прошлого года по сценарию сериала вышла одноименная книга, написанная молодой омской писательницей Александрой Яковлевой.

Метафора жизни

Главную роль в "Иных" исполнила модель и актриса Ирина Мартыненко, для которой роль Ани стала первым большим проектом и дебютом в сериале. Над своей героиней Мартыненко работала вместе с Ольгой Хенкиной, которая с 2000 по 2018 г. заведовала репертуарно-актерским управлением в МХТ имени А. П. Чехова. "Моя героиня изначально из маленькой деревни, маленького города. Мне кажется, что сила этой маленькой местности на самом деле дает что-то очень большое внутри, что дает тебе дальше идти по жизни", - рассказала Мартыненко ТАСС.

По мнению актрисы, главный посыл "Иных" - чувствовать себя внутри и не запираться в рамках времени. "Это, наверное, метафора ко всему, с чем можно идти по жизни. Вне зависимости 40-е это годы, 50-е, 60-е, 70-е или 80-е. Не бояться высказаться, не бояться быть и жить со своей правдой", - добавила исполнительница главной роли.

Также в проекте снялись Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова и Кирилл Нагиев.

Режиссер "Иных" Владимир Ракша, который записал для зрителей видеообращение, добавил, что современный социум имеет тенденцию к уменьшению пространства для диалога между людьми разных взглядов. Одной из своих миссий режиссер видит создание культурно-развлекательных проектов, "помогающих выстраивать этот диалог через призму искусства". "Иные" будут состоять из шести эпизодов, первая серия выйдет в онлайн-кинотеатре 25 января.