Возвращение Джокера, продолжение "Дюны" и "Гладиатор-2": самые ожидаемые фильмы 2024 года

В этом году нас ждет перезагрузка хорошо известных проектов — Тим Бертон спустя 35 лет выпускает вторую часть "Битлджуса", а Ридли Скотт работает над новым "Гладиатором". Еще скоро мы увидим предысторию "Властелина колец", третью часть "Дэдпула" и новый фильм про Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли. Из российских премьер ждем "Мастера и Маргариту" и "Сто лет тому вперед" по мотивам повести Кира Булычева. Рассказываем подробнее об этих и других проектах.

"Дюна: Часть вторая"

Премьера запланирована на 1 марта

В основу "Дюны" Дени Вильнева лег одноименный научно-фантастический роман Фрэнка Герберта. Первая часть фильма вышла в 2021 году, при этом этом режиссер сразу обозначил, что в нее вошла приблизительно половина событий книги: то, что картина получит продолжение, было решено изначально. Выход второй части был намечен на осень 2023 года, но из-за забастовки актеров в Голливуде его пришлось перенести.

Тимати Шаламе вернулся к роли Пола Атрейдеса, наследника знатного рода. В конце первого фильма он лишился своего королевства, потерял отца и друзей и бежал в пустыню планеты Арракис. Вопреки желанию матери, леди Джессики (Ребекка Фергюсон), он убедил коренных жителей фременов, что достоин стать одним из них. Во второй части Полу предстоит свыкнуться с жизнью в пустыне, найти общий язык с ее обитателями и сделать выбор между любовью к Чани (Зендея) и ответственностью за судьбу вселенной. В фильме также снялись Хавьер Бардем, Остин Батлер, Кристофер Уокен и Леа Сейду. Известно, что Вильнев планирует выпустить и третью часть, если вторая покажет хорошие результаты в прокате.

"Мастер и Маргарита"

Премьера запланирована на 25 января

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" © Атмосфера Кино

Фильм в стиле фэнтези Михаил Локшин ("Серебряные коньки") снял по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова и биографии самого писателя. Действия картины разворачиваются в Москве 1930-х годов. Известный писатель внезапно оказывается в центре скандала, и его карьера рушится на глазах — спектакль по его пьесе снимают, коллеги начинают его игнорировать. Вскоре ставший изгоем автор знакомится с Маргаритой. Она вдохновляет его написать новый роман, персонажами которого станут люди из их окружения, а главным героем — Воланд. Его прототипом стал загадочный иностранец, с которым писатель не так давно познакомился. Постепенно вымысел мастера смешивается с реальностью. В фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Евгений Князев, Леонид Ярмольник и другие знаменитости. Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.

"Джокер: Безумие на двоих"

Премьера запланирована на 2 октября

Режиссер Тодд Филлипс задумывал картину "Джокер" (2019) как самостоятельное произведение без продолжения. Но после успеха фильма у зрителей и жюри крупнейших смотров он решился снять сиквел. Главным героем вновь стал сыгранный Хоакином Фениксом безумный комик, который, обидевшись на несправедливость мира, превратился в злодея и убийцу. О сюжете второй части неизвестно практически ничего — разве то, что одной из ключевых станет любовная линия между ним и Харли Квинн (Леди Гага). Она тоже героиня вселенной DC Comics, известная тем, что работала в психиатрической больнице, а позже сама оказалась в ней как пациентка. Поскольку Филлипс в первом фильме лишь вдохновлялся комиксами и дал довольно неожиданную трактовку образа Джокера, в каком амплуа предстанет Харли, остается загадкой. Но вполне вероятно, что встретятся влюбленные именно в лечебнице "Аркхем", куда главного героя поместили в конце первой части. Бюджет нового фильма почти в три раза выше, чем у предыдущего: вероятно, зрителей ждет еще больше экшена и безумия.

"Битлджус-2"

Премьера запланирована на 6 сентября

"Битлджус" (1988) был первым громким фильмом в карьере Тима Бертона. Идея снять продолжение фантастической комедии про призрака-"биоэкзорциста", который оказывает услуги по изгнанию людей другим привидениям, преследовала режиссера несколько десятков лет, но по разным причинам производство проекта откладывалось. И вот наконец Битлджус, которого вновь сыграет Майкл Китон, возвращается: судя по всему, он продолжит заниматься своим делом и, возможно, захочет довести до конца начатое в прошлой части — жениться на Лиде (Вайнона Райдер). Одна из главных ролей — у Дженны Ортеги, звезды сериала Бертона "Уэнсдей", также в фильме снялись Кэтрин О’Хара, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.

"Гладиатор-2"

Премьера запланирована на 22 ноября

Еще один сиквел, ждавший своего часа долгие годы. В режиссерском кресле вновь Ридли Скотт, перед которым стояла амбициозная задача удержать планку — в 2001-м его "Гладиатор" был признан лучшим фильмом на "Оскаре" и получил множество наград на других премиях. Известно, что действия "Гладиатора-2" будут разворачиваться через 20 лет после событий, показанных в первом фильме. На смену императору Коммоду, которого играл Хоакин Феникс, придет его племянник Луций (Пол Мескал), он и станет одним из главных героев. Изначально создатели сиквела думали добавить в сценарий немного фантастики и в том или ином виде "воскресить" погибшего в первой части Максимуса, но позже от этой идеи отказались, поэтому Рассела Кроу мы не увидим. Зато к роли Луциллы вернулась Конни Нильсен. Также в фильме снялись Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Мэтт Лукас и другие.

"Властелин колец: Война рохирримов"

Премьера запланирована на 13 декабря

Кинотрилогия "Властелин колец" Питера Джексона оказалась настолько популярной, что породила и цикл спин-оффов, где главным героем стал хоббит Бильбо Бэггинс, и сериал "Кольца власти". Режиссером новой картины выступил Кэндзи Камияма, известный работой над аниме-сериалом "Призрак в доспехах". Действия "Войны рохирримов" разворачиваются за 260 лет до событий, описанных в романе Толкина "Властелин колец". Зрители узнают историю Хельма Молоторукого (Брайан Кокс), короля Рохана, который вынужден защищаться от армии дунландцев. Одним из ключевых эпизодов, предположительно, станет оборона крепости Хорнбург в Хельмовой Пади. Известно, что Миранда Отто вновь появится в роли Эовин.

"Сто лет тому вперед"

Премьера запланирована на 18 апреля

Кадр из фильма "Сто лет тому вперед" © Кинокомпания Централ Партнершип

Фантастический фильм по мотивам одноименной повести Кира Булычева, которая в советские годы легла в основу картины "Гостья из будущего". Главный герой Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) живет в сегодняшней Москве, ходит в школу, слушает рэп и не особо задумывается о будущем. По стечению обстоятельств он становится обладателем "космиона" — устройства, которое может перемещать на 100 лет вперед и возвращать обратно, а еще знакомится с Алисой Селезневой (Даша Верещагина). Благодаря путешествиям во времени Коля узнает, что будущее землян под угрозой: космические пираты (Юра Борисов и Александр Петров) готовят наступление. Параллельно с этим Алиса пытается разыскать в прошлом свою маму, которую потеряла еще в детстве. Также в фильме снялись Виктория Исакова, Константин Хабенский и Федор Бондарчук.

"Каскадеры"

Премьера запланирована на 3 мая

Райан Гослинг машет рукой слащавому образу Кена: в боевике Дэвида Литча (Дэдпул-2", "Быстрее пули") он сыграл брутального парня, правда слегка потрепанного жизнью. Его героя зовут Колт, год назад он завершил карьеру каскадера, чтобы заняться здоровьем — и физическим, и психическим. Но ему приходится вернуться в профессию: он получает работу на съемках фильма, режиссером которого выступает его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант). Кажется, Колт все еще неравнодушен к ней, и ему выпадает шанс вновь завоевать ее сердце, когда внезапно исчезает исполнитель главной роли. Каскадер решает помочь Джоди разобраться со всеми проблемами — и на съемочной площадке, и за ее пределами. В фильме также снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм и Ли Мэйджорс.

"Дэдпул-3"

Премьера запланирована на 26 июля

Райан Рейнольдс вновь вернулся к роли Дэдпула — дерзкого наемника, который обладает суперспособностью регенерации и может пережить практически любые ранения. Режиссером сиквела выступил Шон Леви ("Ночь в музее"), а еще это первый "Дэдпул", производством которого занималась компания Walt Disney Studios. Подробности сюжета не разглашаются, но, судя по всему, движущей силой станут перемещения во времени — на это намекала и сцена после титров второй части, в которой Дэдпул исправлял ошибки прошлого. Среди главных героев мы увидим Росомаху в исполнении Хью Джекмана: вероятно и он, и Дэдпул, попадут во внимание агентов Управления временными аномалиями. Скорее всего, определенную значимость будут иметь события фильмов "Люди Икс", персонажем которых и является Росомаха. Также в проекте снялись Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер и, предположительно, Ченнинг Татум.

"Министерство неджентльменских дел"

Дата выхода неизвестна

Гай Ричи работает над фильмом по мотивам книги Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". В целом благодаря ее названию можно догадаться, о чем приблизительно пойдет речь. Действия картины развернутся накануне и во время Второй мировой войны. Согласно синопсису, Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар по Германии, которая громит британские войска в Европе. Однако он призывает прекратить сражаться по принятым правилам ведения боя и дает распоряжение создать группу воинов, которые смогут ударить по тылу врага. В фильме снимаются Алан Ричсон ("Голодные игры: И вспыхнет пламя"), Генри Кавилл ("Ведьмак"), Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве"), Кэри Элвис ("Очень странные дела"), Генри Голдинг ("Джентльмены") и другие.

Дарья Шаталова