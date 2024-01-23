В Мариинке покажут оперу "Ласточка" Пуччини

Произведение представят в концертном исполнении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Концертный зал Мариинки покажет оперу "Ласточка" Джакомо Пуччини. Произведение представят в концертном исполнении в рамках программы "Месяц Пуччини в Мариинском театре", сообщили в пресс-службе театра.

"На сцену выйдут солисты оперы и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Симфонический оркестр Мариинского театра выступит под управлением дирижера Заурбека Гугкаева", - рассказали в пресс-службе.

"Ласточка", главная героиня которой - парижская куртизанка Магда, была задумана Пуччини в стиле венской оперетты. Ее сюжет схож с "Травиатой" Джузеппе Верди, но не так трагичен. Премьера произведения состоялась в 1917 году в Опере Монте-Карло. Театры мира к "Ласточке" обращаются редко.

Месяц Пуччини в Мариинском театре продолжат оперы "Тоска" (28 января), "Девушка с Запада" (30 января), завершится программа 1 февраля "Триптихом" из одноактных опер "Плащ", "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки".