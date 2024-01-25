В Сухум прибыла первая группа реставраторов из РФ для оценки уцелевших в пожаре картин

По данным Минкультуры Абхазии, сотрудники галереи произвели опись сохранившихся произведений и перевезли их в здание Национальной библиотеки из реквизитного цеха Абхазского драмтеатра, куда картины поместили после пожара

СУХУМ, 25 января. /ТАСС/. Первая группа реставраторов из России прибыла в Абхазию для оценки состояния уцелевших в пожаре в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) картин и дальнейшей их реставрации, сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

"Прибыла первая часть рабочей группы реставраторов из РФ. Возглавляет делегацию замдиректора Департамента музеев и внешних связей Наталия Чечель. В состав делегации вошли заведующие отделами реставрации и специалисты по реставрации Третьяковской галереи, Русского музея, Центра им. Грабаря и ГосНИИР. Они на месте осмотрят состояние уцелевших от пожара в ЦВЗ картин из фонда Национальной картинной галереи и документов, чтобы наметить план работ по реставрации", - говорится в сообщении.

По информации Минкультуры Абхазии, сотрудники галереи произвели опись сохранившихся произведений и перевезли их в здание Национальной библиотеки из реквизитного цеха Абхазского драмтеатра, куда картины поместили после пожара.

Во время пожара удалось спасти около 150 картин художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, а также три картины Варвары Бубновой. Всего в фонде Национальной картинной галереи было около 4 тыс. работ различных художников, среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе. В связи с этим Сухуме у памятника Чачбы-Шервашидзе прошел траурный митинг.