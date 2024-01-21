Хронология крупнейших пожаров в музеях мира

В Сухуме 21 января из-за пожара в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея, сгорели тысячи картин

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2024 года в Сухуме (Абхазия) произошел пожар в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея. По предварительной информации МЧС Абхазии, сгорели тысячи картин. Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр назвала произошедшее невосполнимой утратой для национальной культуры Абхазии. ТАСС подготовил хронологию крупнейших пожаров в публичных музеях мира с XIX века, приводивших к гибели большого числа объектов национального достояния. В хронологию не включены пожары, произошедшие в ходе вооруженных конфликтов.

16 февраля 1864 года в Роттердаме (Нидерланды) пожар уничтожил две трети коллекции музея Бойманса - ван Бёнингена. Возгорание возникло рано утром, его причину так и не установили. Сотрудникам музея удалось вынести из здания часть картин, но остальные спасти не удалось, так как в неразберихе потерялся ключ от запасника. Всего в результате пожара были утеряны 293 полотна - датских, голландских и французских мастеров. Также полностью была утрачена коллекция гравюр, фарфора и скульптуры голландской Академии изящных искусств и технических наук, занимавшей первый этаж здания музея.

13 августа 1947 года пожар уничтожил треть коллекции Музея изобразительного искусства в Страсбурге (Франция). В частности, погибли полотна Лукаса Кранаха-старшего, Антонио дель Поллайло и других.

8 июля 1978 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пожар уничтожил коллекцию Музея современного искусства. Предположительно, возгорание возникло из-за непогашенной сигареты или неисправности электропроводки. В частности, огнем были уничтожены картины Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Пауля Клее, ретроспективы некоторых латиноамериканских художников, коллекция политических плакатов. Удалось спасти лишь 50 из более чем 1 000 экспонатов.

22 октября 2007 года в Амерсфорте (Нидерланды) сгорел частный музей Армандо (Хермана Дирка ван Додьюирда), располагавшийся в здании церкви. Возгорание произошло во время кровельных работ. В огне погибли работы Альбрехта Дюрера, Якоба ван Рейсдала, Шарля-Франсуа Добиньи и других.

26 апреля 2016 года в Нью-Дели (Индия) полностью сгорел Национальный музей естественной истории. Причина пожара установлена не была, система пожаротушения в здании не сработала. Была уничтожена крупнейшая в Индии палеонтологическая и биологическая коллекции.

2 сентября 2018 года в Рио-де-Жанейро пожаром был полностью уничтожен Национальный музей Бразилии. Его коллекция насчитывала более 20 млн экспонатов, в том числе археологические артефакты, египетские древности, мумии, предметы быта и минералы. Все они были утрачены. Причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке кондиционера, возникшее в результате перегрева аппарата.