Всероссийская премьера фильма "Командир" состоялась на выставке "Россия"

Картина выйдет в прокат 22 февраля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Всероссийская премьера художественного фильма "Командир", который выйдет в прокат 22 февраля, состоялась на международной выставке-форуме "Россия". Ленту зрителям представили режиссер фильма Тимур Хван, исполнитель главной роли Кирилл Зайцев и Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев.

Фильм рассказывает об истории освобождения захваченных в заложники 1 декабря 1988 года 32 учеников 4-го "Г" класса 42-й школы города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и их учительницы пятерыми работниками автобусной бригады, двое из которых были судимы. Они требовали за освобождение школьников выкуп в $3 млн и возможность вылета за рубеж. Операцией руководил командир группы "А" (более известной как "Альфа") 7-го управления КГБ СССР Геннадий Зайцев. Наряду с детальным изложением событий операции, в результате которой все заложники были освобождены, фильм рассказывает о формировании личности Зайцева, взявшего на себя все принятые в ходе операции решения.

"Когда мы познакомились с Геннадием Николаевичем, я понял, что просто обязан снять про него фильм, потому что такие люди, как Геннадий Николаевич - это гордость России, Советского Союза", - рассказал журналистам Хван, добавив, что работа над картиной продлилась больше двух лет. При этом сам Зайцев добавил, что изначально был против съемок фильма о нем.

Роль Геннадия Зайцева в фильме исполнил актер Кирилл Зайцев, лауреат премии "Золотой орел" за роль Сергея Белова в фильме "Движение вверх". Актер назвал съемки в фильме ответственностью "в третьей степени". "Во-первых, перед Геннадием Николаевичем. Во-вторых, перед людьми, которые знают Геннадия Николаевича, а это люди первого эшелона, это люди, которые понимают, что такое служба, что такое государство. И третий момент - это, все-таки, ответственность перед людьми, которые увидят этот фильм, поскольку многие узнают Геннадия Николаевича только по фильму. И образ, который создастся мною, был для меня своеобразным вызовом", - сказал актер, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам артиста, изначально его заинтересовал сценарий картины, после чего он встретился с реальным героем, которого должен был сыграть в фильме. "Тут все вопросы, естественно, отпали. Третий момент, как же Зайцев может не согласиться играть Зайцева? Поэтому, когда мы познакомились, когда я прочитал книгу Геннадия Николаевича, постепенно началась работа. На самом деле я восхищаюсь бойцами "Альфы", которые всегда готовы рисковать собственной жизнью для спасения жизни других, то есть нас с вами", - добавил Кирилл Зайцев.

Фильм также посвящен 50-летию подразделения антитеррора "Альфа". Идея создания первого в СССР спецподразделения антитеррора возникла после убийства террористами 11 спортсменов израильской сборной на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. СССР готовился к проведению Олимпиады 1980 года. Кроме того, в СССР произошло несколько попыток захватов самолетов. 29 июля 1974 года председатель КГБ СССР Юрий Андропов подписал приказ о создании в 7-м управлении КГБ подразделения, известного как группа "А" ("антитеррор), для пресечения террористических, диверсионных и иных особо опасных преступных акций. Зайцев, родившийся в уральской деревне в Свердловской области, в общей сложности 14 лет руководил "Альфой". Он брал ответственность на себя и руководил многочасовыми и даже многосуточными операциями.