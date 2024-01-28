Возгорание началось за час до начала первого спектакля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры отменил ближайший спектакль в связи с пожаром в здании, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. На вопрос, будут ли отменять другие ближайшие показы, в театре пока не смогли ответить.

Согласно сообщению на сайте театра, на 12:00 был запланирован показ спектакля "Дороги, которые нас выбирают", на 19:00 на Основной сцене - "Невольницы", на "Чердаке Сатиры" - "Родненькие мои".

Пожар в здании на Триумфальной площади начался около 11:00, за час до начала первого спектакля. На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли. Как сообщали ТАСС в оперативных службах, площадь пожара уже составляет 350 кв. м, огонь распространяется. Тушение затруднено из-за сложных конструкций.

Из здания уже эвакуировали 50 человек, пострадавших нет. Прибывающие на место пожарные испытывают сложности с движением по улице из-за транспорта, на место запрошены наряды ГИБДД для регулировки потока автомобилей.