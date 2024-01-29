Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

Заслуженный артист РФ занимал должность заместителя худрука по творческим вопросам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ, актер и режиссер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.

"После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером", - написала она.

Алексей Дубровский занимал должность заместителя худрука по творческим вопросам. Прежний художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Он руководил театром с 1988 года.

"Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища - Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем, будучи его заместителем по творческим вопросам. Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра", - добавила Любимова.

Алексей Дубровский родился 30 сентября 1977 года в Москве в семье народного артиста России Владимира Дубровского и театроведа Ирины Кмит. В 1998 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу МТЮЗ, где прослужил до 2013 года. В 2013 году артист начинается работу в Малом театре. С 2007 года он пробует силы в режиссуре, среди его постановок - "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил", "Волк и семеро козлят" в МТЮЗ, "Метель", "Физики", "Мертвые души", "Женитьба Бальзаминова", "Собачье сердце" в Малом театре. Преподает в Щепкинском училище. Среди телевизионных и художественных проектов с его участием - сериалы "Погоня за ангелом", "Сердцеедки", "Гаражи", "Ранетки", "Далеко от войны", "Адаптация" и многие другие.

Малый театр - один из старейших драматических театров страны. Первое представление в перестроенном доме купца Варгина сыграли в 1824 году. У театра несколько площадок: Историческая сцена, Сцена на Ордынке, а также в филиале в Когалыме. В труппу входят многие известные артисты, в частности Ирина Муравьева, Василий Бочкарев, Валерий Афанасьев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой, Владимир Носик, Михаил Филиппов, Людмила Полякова.