Государственный академический Малый театр России. История и современность

Художественным руководителем театра 29 января назначили заслуженного артиста России Алексея Дубровского

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 января 2024 года художественным руководителем Государственного академического Малого театра России был назначен актер и режиссер, заслуженный артист России Алексей Дубровский. ТАСС подготовил материал о истории и современности театра.

История

Труппа театра была создана в 1756 году при Московском университете (ныне Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). Ее актерский состав формировался из учащихся университетской гимназии для разночинцев, которые получали подготовку в специальном классе художеств.

С 1760-х годах театр работал как частная антреприза. В 1776 году на основе бывшей университетской труппы был создан драматический театр, вошедший в 1781 году в состав Петровского театра, которым руководил антрепренер английского происхождения Майкл Медокс. В 1803 году труппа разделилась на оперную и драматическую. Несмотря на это, на протяжении более 20 лет она фактически представляла собой единое целое: работала одна дирекция, в спектаклях были заняты одни и те же исполнители и так далее. В 1806 году труппа Петровского театра перешла на казенный счет, в систему императорских театров, и стала именоваться Императорский Московский театр.

14 октября 1824 года, когда драматические спектакли были перенесены на отдельную сцену в здании на Петровской (ныне Театральной) площади, считается днем открытия Малого театра. В свою очередь, оперные и музыкальные спектакли с января 1825 года начали представлять на новой сцене Большого Петровского театра (ныне Государственный академический Большой театр России, ГАБТ).

Важными событиями в истории Малого театра стали первая после снятия запрета постановка комедии Александра Грибоедова "Горе от ума" (1831) и постановка нескольких пьес Николая Гоголя в 1830-1840-х годах. Иван Тургенев специально для Малого театра написал свои пьесы "Нахлебник" (1948) и "Холостяк" (1849).

С 1850-х годов главным драматургом театра являлся Александр Островский. Он неоднократно принимал участие в репетициях, некоторые его пьесы были созданы специально для исполнителей Малого театра.

В 1879 году на сцене Малого театра состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин".

В 1918 году Малый театр был передан в ведение Народного комиссариата просвещения РСФСР. В 1919 году театр был удостоен звания академического. Затем с 1936 года находился в ведении Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР.

В годы Великой Отечественной войны театр продолжал работу, в 1943 году был создан его фронтовой филиал на Большой Ордынке. Первый спектакль в новом помещении - "На бойком месте" по пьесе Александра Островского - был представлен 1 января 1944 года. Всего в годы войны бригадами Малого театра и его фронтового филиала было дано свыше 2 700 фронтовых спектаклей и концертов. На средства, собранные коллективом театра, была построена и передана Красной армии эскадрилья самолетов, получившая название "Малый театр - фронту".

В послевоенные годы основу репертуара по-прежнему составляли классические произведения, в 1960-1970-е годы к ним добавились постановки по пьесам современных авторов (Алексей Арбузов, Анатолий Софронов и др.), в 1980-е годы - по произведениям Юрия Бондарева, Василия Шукшина, Даниила Гранина и других.

С 1990-х годов основное место в репертуаре занимают классические постановки.

Историческое здание Малого театра

После пожара, уничтожившего в 1805 году здание Петровского театра (ныне на его месте располагается здание ГАБТ), труппа выступала в различных помещениях: в доме Пашкова на Моховой улице, в доме Апраксина на Знаменке и других.

В 1823 году в центре Москвы на Петровской площади был сооружен дом купца Василия Варгина с большим концертным залом и галереей с магазинами. В июле 1824 года купец заключил с конторой императорских театров контракт о найме части его дома. В течение двух месяцев архитектор Александр Элькинский, работавший по проекту Осипа Бове, приспособил ее под помещение Малого театра.

В 1837 году здание было полностью выкуплено у Варгина в казну. В 1838-1840 годах оно было перестроено по проекту архитектора Константина Тона, который, изменив внутреннюю часть, практически полностью сохранил внешний вид здания.

В 1929 году перед зданием театра был установлен памятник Александру Островскому (скульптор Николай Андреев).

В 1949 году здание было реконструировано архитектором Александром Великановым.

В 2011 году началась реставрация здания. Несмотря на это, Малый театр не закрывался вплоть до 2014 года. За время проведения реставрационных работ были укреплены фундамент и стены, обновлены все инженерные системы и система отопления, произведены замена механизации сцены и пристройка дополнительного зала (Новое Щепкинское фойе). По сообщениям СМИ, стоимость реконструкции составила более 7 млрд рублей.

19 декабря 2016 года состоялось открытие исторического здания Малого театра после реконструкции. В этот день на сцене был показан спектакль по пьесе Александра Грибоедова "Горе от ума", роль Фамусова в котором исполнил Юрий Соломин.

Филиалы Малого театра

В 1898-1907 годах в здании арендованного казной Шелапутинского театра, построенном в 1821 году Осипом Бове по проекту Александра Элькинского, работал филиал Малого театра - Императорский новый театр. В нем выступали молодые актеры императорских трупп Большого и Малого театров.

С 1944 года в составе Малого театра действует малая сцена, которая находится в здании по адресу Большая Ордынка, д. 69. Оно было построено в 1914 году по проекту архитектора Николая Спирина.

22 марта 2019 года состоялось торжественное открытие филиала Малого театра в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, РФ). За четыре года на когалымской сцене Малого театра было представлено более 30 постановок по произведениям Антона Чехова, Александра Островского, Николая Гоголя, Александра Пушкина и других, за это время около 32 тыс. зрителей побывали на спектаклях когалымского филиала.

Кроме этого, при театре работает Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина (получило статус высшего учебного заведения в 1943 году). Также при театре открыта мемориальная квартира Александра Сумбатова-Южина (Большой Палашевский переулок, д. 5/1) - драматурга и управляющего труппой в начале XX веке.

Малый театр сегодня

Учредителем театра является Министерство культуры РФ.

В настоящее время репертуар театра включает более 50 спектаклей по произведениям Александра Островского, Максима Горького, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других.

Труппа театра насчитывает более 100 человек, общее количество работников превышает 700.

С 1935 года Малый театр выпускает одноименное периодическое издание.

С 1993 года по настоящее время театр регулярно проводит фестиваль "Островский в Доме Островского", в рамках которого коллективы российских и зарубежных театров получают возможность представить свои спектакли московской публике. По состоянию на январь 2024 года состоялось 11 фестивалей.

Постановки Малого театра неоднократно удостаивались премии "Золотая маска".

Малый театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России (1991), входит в Союз театров Европы (2010).

Артисты и режиссеры

В разные годы в театре работали такие актеры, как Михаил Щепкин, Александр Ленский, Павел Мочалов, Александр Остужев, Мария Ермолова, Вера Пашенная, Александра Яблочкина, Игорь Ильинский, Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Элина Быстрицкая и другие.

В настоящее время в актерскую труппу входят народные артисты России Светлана Аманова, Валерий Афанасьев, Валерий Бабятинский, Василий Бочкарев, Александр Вершинин, Евгения Глушенко и др., заслуженные артисты России Варвара Андреева, Зинаида Андреева, Екатерина Базарова, Александр Белый, Виктор Бунаков и др. Постановки осуществляют режиссеры Виталий Иванов, Владимир Драгунов, Андрей Житинкин, Владимир Бейлис и другие.

Руководство

В разные годы театром руководили Александр Южин, Илья Судаков, Пров Садовский, Константин Зубов, Михаил Царев, Евгений Симонов, Борис Равенских и др. С 1988 года и до своей смерти 11 января 2024 года художественным руководителем театра являлся народный артист СССР Юрий Соломин.

С 2010 года должность генерального директора занимает Тамара Михайлова.

Сайт

Официальный сайт театра: www.maly.ru.