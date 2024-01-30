На выставке "Россия" 3 февраля пройдет первый концерт III Московского джазового фестиваля

В программе вечера запланированы выступления трех биг-бендов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Третий Московский джазовый фестиваль презентует свою программу в серии концертов, которые пройдут с февраля по апрель 2024 года на выставке-форуме "Россия". Первое музыкальное событие пройдет 3 февраля, сообщил ТАСС основатель и художественный руководитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман.

"Мы очень рады, что в этом году презентуем программу нашего летнего третьего Международного Московского джазового фестиваля на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В рамках серии концертов, которые пройдут с февраля по апрель 2024 года, для гостей выставки свои программы представят лучшие джазовые коллективы России. Наш джаз имеет свою богатую историю, которая насчитывает более 100 лет, и нам, безусловно, есть чем гордиться и есть что показать", - сказал он.

Как отметили в его пресс-службе, программа международного фестиваля этого года "станет масштабнее", а первый концерт фестиваля состоится 3 февраля в большом концертном зале павильона №75. В программе вечера запланированы выступления сразу трех биг-бендов: Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина, Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова и Московского джазового оркестра под управлением Бутмана, добавили там.

Московский джазовый фестиваль проходит с 2022 года. По данным пресс-службы, за два года существования на нем выступило более 2 тыс. артистов, а его концерты посетило более 520 тыс. зрителей. Фестиваль реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.