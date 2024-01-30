Мультфильм Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" выйдет в повторный прокат в РФ 22 февраля

Первый раз он вышел в 2008 году и собрал в мировом прокате почти $184 млн

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" выйдет в повторный прокат в России 22 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинопрокатной компании Russian World Vision.

"22 февраля 2024 года кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в кинотеатрах шедевр Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" - анимационное фэнтези, адаптирующее андерсоновскую "Русалочку" и мотивы германо-скандинавских мифов на японский лад", - говорится в сообщении.

Первый раз мультфильм вышел в прокат в 2008 году. В компании рассказали, что тогда он собрал в мировом прокате почти $184 млн.

"На момент создания "Рыбка Поньо" была одним из самых длительных проектов студии Ghibli. Причиной тому - известная нелюбовь автора к компьютерной графике. Вместо использования новых технологий, Миядзаки предпочитает, чтобы все кадры мультфильма были отрисованы вручную", - подчеркнули в компании.

Сюжет "Рыбки Поньо на утесе" разворачивается в маленьком прибрежном городке, где на утесе с видом на море живет пятилетний Сооскэ вместе с матерью. Рыбка Поньо - дочь морского колдуна и богини - живет под водой вместе с отцом и многочисленными сестрами. Однажды она подплывает поближе к берегу, чтобы понаблюдать за людьми. Случайно попав в стеклянную банку, она оказывается волнами выброшена на берег. Там она встречает Сооскэ и они становятся друзьями. Поньо влюбляется в мальчика и хочет стать человеком. Чем больше растет ее желание, тем более человекоподобной становится рыбка, но отец Поньо против этой затеи.