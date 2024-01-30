Театр сатиры отменил два спектакля 31 января

Отмененными спектаклями стали "Василий Теркин" на сцене "Чердак Сатиры" и "Ночь ошибок" на Основной сцене театра

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры отменил намеченные на 31 января спектакли на Основной сцене и "Чердаке Сатиры", сообщается на сайте театра.

"Спектакли "Василий Теркин" на сцене "Чердак Сатиры" и "Ночь ошибок" на Основной сцене театра, назначенные на 31 января, отменяются. Денежные средства будут возвращены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что зрители также могут перенести купленные билеты на другие удобные для них даты, написав на электронную почту kassa-satira@culture.mos.ru.

В день пожара Театр сатиры отменил три своих спектакля: "Дороги, которые нас выбирают", "Невольницы" и "Родненькие мои". А Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова перенес показы спектакля "12", намеченные на 29 и 30 января в Театре сатиры, новые даты пока не определены.

Здание Театра сатиры было построено в 1911 году по заказу братьев Никитиных, которые разместили там один из первых в Москве цирков. В середине 1920-х годов в доме прошла реконструкция, после чего он был передан под нужды Театра сатиры. В результате здание получило необычную сцену под куполом на верхнем этаже. Всего у театра сегодня три здания: Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной. При этом в историческом здании, помимо Основной сцены, спектакли показывают на "Чердаке Сатиры".