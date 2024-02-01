Аккордеонист Петр Дранга представит в Большом зале консерватории свою симфонию "Я’Они’Мы"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России, аккордеонист-виртуоз и композитор Петр Дранга представит премьеру своей симфонии фа минор "Я’Они’Мы" в Большом зале Московской государственной консерватории им. Чайковского, сообщили ТАСС в пресс-службе музыканта. Сочинение прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра DYP Orchestra, Русского хора им. Свешникова, а также солистов Большого и Мариинского театров, "Геликон-оперы" и хора musicAeterna.

"Симфония "Я’Они’Мы" - второе произведение в рамках музыкального цикла "Энергии мира", рассказывающего, что музыка, подобно реликтовому излучению, приходит из космоса, попадает в наши души и уходит в землю, откуда и произрастает жизнь, - передает пресс-служба слова Дранги. - Симфония состоит из трех частей, резко отличающихся друг от друга и по настроению, и по звучанию. Первые две повествуют о разных взглядах на внешний мир, а третья посвящена внутреннему диалогу человека".

Уточняется, что семантика названия симфонии раскрывается в обратной последовательности. Так, первая часть симфонии "Мы" представляет собой диалог "о смысле бытия" между мужчинами, в числе исполнителей - солист Мариинского театра Михаил Петренко, солист Большого театра Эльчин Азизов, ведущим солистом "Геликон-оперы" Иван Гынгазов и солист хора musicAeterna Андрей Немзер. Вторая часть - "Они" - исполняется женским составом Русского хора им. Свешникова. "Я - внутренний диалог человека, его раздумий и переживаний. Исполняется Эльчином Азизовым в сопровождении мужского состава Русского хора им. А. В. Свешникова", - добавили в пресс-службе.

По словам организаторов концерта, каждый инструмент в симфонии является "продолжением человеческого голоса". "Контрабас звучит в унисон с басом, виолончель - с баритоном, альт - с тенором, скрипки - с контратенором", - сказали они.

Премьера Симфонии №1 "Космос" для искусственного интеллекта с оркестром Петра Дранги в рамках музыкального цикла "Энергии мира" состоялась 10 сентября прошлого года. Она прошла на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Премьера третьей симфонии - "Земля" запланирована на конец апреля 2024 года.