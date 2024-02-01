По выставке на ВДНХ о прошлом и будущем отечественного образования сделали 3D-тур

По словам заместителя директора по развитию Фонда гуманитарных проектов Александра Тарасова, иммерсивную экспозицию уже посетили уже более 500 тыс. человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Иммерсивная экспозиция "Просвещение. Большие перемены" Международной выставки-форума "Россия" станет доступна в 3D-формате с 2 февраля. На ВДНХ ее посетили уже более полумиллиона человек, сообщил ТАСС заместитель директора по развитию Фонда гуманитарных проектов Александр Тарасов.

"Экспозицию в Москве уже посетили более 500 000 человек, это внушительная цифра. Кроме того, павильон "Просвещение" входит в тройку самых востребованных на выставке "Россия". Интерес посетителей к экспозиции побудил нас сделать ее максимально доступной в цифровом формате и открыть для широкой аудитории по всей стране с помощью сети исторических парков "Россия - моя история", - сказал Тарасов.

Иммерсивная экспозиция создана Фондом гуманитарных проектов по заданию Министерства просвещения РФ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Увидеть выставку в цифровом формате смогут все россияне, 3D-тур станет доступен 2 февраля на сайтах проекта "Россия - моя история".

Кроме того, центрами ее всероссийского экспонирования станут исторические парки в 25 регионах России по поручению министра просвещения Сергея Кравцова.

Выставка представляет собой иммерсивное путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев - девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего. Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современной России.

Экспозиция разделена на 19 тематических зон. Сначала посетители знакомятся с историей отечественной системы образования начиная с советских времен, затем в залах "Трудные 90-е" и "Вызовы XXI века" знакомятся с деятельностью "Министерства будущего", где могут подробно понять, над какими задачами работает Минпросвещения РФ сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году.