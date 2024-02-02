В России к юбилею Чкалова пройдут выставки, посвященные отечественной авиации

Статс-секретарь - замминистра культуры Надежда Преподобная отметила, что план празднования юбилея летчика еще формируется

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские библиотеки подготовили выставки, посвященные отечественной авиации, которые пройдут в рамках празднования 120-летия со дня рождения летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова. Об этом сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.

"Сегодня стартует юбилей великого человека великой страны, 120 лет, - сказала она на пресс-конференции. - <...> Мы планируем ряд культурных и культурно-просветительских мероприятий, сейчас делаем шаги в сторону формирования тематической коллекции документов, которая будет посвящена развитию авиации и Валерию Чкалову на портале Национальной электронной библиотеки. Мы готовимся к открытию выставки книжно-иллюстративных документов в Российской государственной библиотеке, в нашем центральном объекте - Доме Пашкова. В Императорской библиотеке, которую сейчас мы именуем Российской национальной библиотекой, с 16 февраля начнет работу книжно-иллюстративная выставка "Легенды о русских героях" к Дню защитника Отечества, существенное внимание будет уделено личности Валерия Чкалова".

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) подготовила просветительскую выставку "Люди неба. Валерию Чкалову посвящается", куда войдут книги и материалы, посвященные его подвигам. Также РГДБ организовала студию "По следам великих путешественников". В Российской государственной библиотеке для молодежи 2 февраля открытие книжно-иллюстративной выставки "Легенды авиации". Замминистра отметила, что план празднования юбилея Чкалова еще формируется, о новых мероприятиях Минкультуры проинформирует позже.

В свою очередь, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда выступил с инициативой провести в мае в Доме Пашкова иммерсивное мультимедийное шоу, посвященное отечественной авиации и Чкалову. "Не просто торжественный вечер памяти. Мы хотим вспомнить величайшие даты отечественной авиации и роль Валерия Чкалова, пригласить интересных спикеров", - добавил он.

О Чкалове

Чкалов родился 2 февраля 1904 года в селе Василево Нижегородской губернии (с 1937 года - г. Чкаловск). Всесоюзную известность получил как командир экипажа самолета АНТ-25 (второй пилот - Георгий Байдуков, штурман - Александр Беляков), совершившего в 1936-1937 гг. два сверхдальних перелета. 20-22 июля 1936 года Чкалов командовал беспосадочным перелетом по маршруту Москва - Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - Тикси - Петропавловск-Камчатский - о. Удд (ныне - о. Чкалова в Сахалинском заливе). Протяженность полета составила 9 374 км, полетное время - 56 ч 20 мин. 18-20 июня 1937 года экипаж Чкалова совершил беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - Ванкувер, ставший первым в истории трансарктическим перелетом из Европы в Америку. Экипаж за 63 ч 16 мин преодолел 9 130 км. В США советские летчики побывали в Портленде, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке, где участвовали в торжественных мероприятиях. Они были приняты президентом Франклином Рузвельтом.

Летчик-испытатель Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при выполнении первого вылета на опытном истребителе И-180.