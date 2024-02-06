Театр сатиры сообщил о переносе двух февральских спектаклей на "Чердаке Сатиры"

Речь идет о постановках "Муж и жена снимут комнату" и "История любовная", которые должны были состояться 8 и 11 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Постановки "Муж и жена снимут комнату" и "История любовная", которые должны были состояться 8 и 11 февраля в Московском академическом театре сатиры на сцене "Чердак Сатиры", пройдут 28 февраля и 5 марта соответственно. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"Спектакли сцены "Чердак Сатиры" переносятся: "Муж и жена снимут комнату", назначенный ранее на 8 февраля, состоится 28 февраля; "История любовная", назначенный ранее на 11 февраля, состоится 5 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все приобретенные билеты действительны в новые даты, а при оформлении возврата, средства будут возвращены в полном объеме.

В театре 28 января произошел пожар. Горели деревянные конструкции купола на общей площади 250 кв. м.

Согласно афише на сайте театра, первая постановка на этой сцене после пожара пройдет 15 февраля.

О театре

Здание на Триумфальной площади (до 1992 года - площади Маяковского), в котором сегодня располагается Театр сатиры, было построено в 1911 году для цирка Никитиных. Характерной чертой здания стал большой купол над манежем. После закрытия цирка в 1926 году здание занимали Московский мюзик-холл, затем - Театр оперетты. При этом здание претерпело несколько реконструкций и в ходе подготовки к переезду в него Театра сатиры полностью потеряло изначальный облик, за исключением купола.

Всего у Театра сатиры сегодня три здания: Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной. При этом в историческом здании, помимо Основной сцены, спектакли показывают на "Чердаке Сатиры".