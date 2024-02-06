Александр Лазарев планирует через год представить премьеру в Театре Армии

Режиссер отметил, что в театре огромное значение имеет техническая сторона, поскольку на спектакли приходит искушенный зритель

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер и режиссер Александр Лазарев надеется через год поставить свой первый спектакль в театре Российской Армии в качестве главного режиссера.

"Я, конечно, хочу [начать работу над постановкой]. У меня есть идеи. И я даже посвятил руководство, в курс дела ввел, что хочу сделать. Но для этого нужны кое-какие изменения в театре в смысле техники, звука и света. <…> Вообще, откладывать в долгий ящик не собираюсь. Надеюсь, если все будет складываться хорошо, через год что-то будет", - сказал Лазарев журналистам.

Режиссер отметил, что в настоящее время в театре огромное значение имеет техническая сторона, поскольку на спектакли приходит искушенный зритель. "Я хочу сделать спектакль все-таки на каком-то новом уровне в смысле техническом", - добавил он. Сейчас, по его словам, идут соответствующие переговоры об оснащении театра.

Лазарев сообщил, что ближайшей премьерой театра станет "Капитанская дочка" в постановке Павла Сафонова, в спектакле будут заняты ведущие артисты, например, Ольга Богданова. Премьера ожидается весной. "Еще три названия - в процессе работы", - сообщил Лазарев, не уточнив, какие это постановки.

Отвечая на вопрос о планах в качестве актера "Ленкома Марка Захарова", он сказал, что будет выходить на сцену в спектаклях текущего репертуара "Шут Балакирев" и "Бег".

Александр Лазарев был назначен главным режиссером Театра Армии в декабре 2023 года.