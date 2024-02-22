Фильм "Свет" выходит в прокат

Картина завоевала главный приз конкурса игрового кино на фестивале "Выборг"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фильм "Свет" режиссера Антона Коломееца выходит в российский прокат в четверг. Драма о социальной работнице, роль которой исполнила актриса Елена Яковлева, завоевала главный приз конкурса игрового кино на фестивале "Выборг" в 2023 году, сообщили в кинопрокатной компании Capella Film.

Фильм рассказывает о сотруднице социальной службы Татьяне Сергеевне (в исполнении Яковлевой), которая много лет ухаживает за своими престарелыми подопечными. Накануне своего 60-летия героиня знакомится с мужчиной по имени Дмитрий, пришедшим в социальную службу, чтобы позаботиться о своей бабушке. Это знакомство приводит Татьяну к встрече с собственным прошлым - юностью и лучшей подругой Мариной. Действие в фильме развернется в настоящее время и в 1970-х годах - эпоху молодости главной героини.

Режиссером картины выступил Коломеец, известный зрителям как один из авторов сериала "Чики". По его словам, сценарий фильма отчасти автобиографичен - мама режиссера так же, как и главная героиня фильма, работает в социальной службе.

"Время от времени в памяти всплывали истории из молодости мамы. Я стал просить ее присылать мне разные воспоминания юности, важные и не важные. В итоге таким опосредованным образом мама стала прообразом главной героини. Не было первоначальной задачи снять кино о маме, но как-то естественно это выстроилась само. Конечно, это не биография, но очень многое я позаимствовал из жизни мамы", - привели в пресс-службе слова Коломейца.

Главные роли в фильме также сыграли Дарья Коныжева и Милана Владыкина. Также в картине снялись Галина Алехина, Елена Жданова, Валерий Панков, Виктория Верберг, Сергей Волков и Сергей Шанин.

"Таня в юности - очень интересный для меня персонаж. Обаятельная троечница, она очень любит свою подругу и с ревностью воспринимает новых друзей Марины, а также ее любовь. Она требовательна к миру и обуреваема максималистским желанием. Спустя несколько десятков лет мы видим в Татьяне Сергеевне уже другого персонажа. В ней еще остались отголоски той Тани, но она все-таки очень изменилась. В ее жизни все хорошо сложилось: ее любят муж и сын, работа приносит ей удовольствие. Но глубоко в ней есть какая-то другая история, которая случилась в юности и живет как бы параллельно", - добавил режиссер, слова которого приводятся в сообщении.

"Свет" получил главный приз конкурса игрового кино, диплом жюри за лучший актерский ансамбль и Большой приз имени Армена Медведева за первое место в конкурсе "Выборгский счет" на кинофестивале "Выборг" в 2023 году. Кроме того, картина удостоена наград "Лучший национальный игровой дебют" на фестивале "Одна шестая", "Лучший полнометражный фильм" на фестивале "Лампа", а также получила специальный диплом Гильдии режиссеров России на фестивале "Сталкер" и приз за лучшую женскую роль фестиваля "Северный характер".