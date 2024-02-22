Документальный фильм "Блокада. Всегда со мной" показали в петербургском Манеже

В Манеже с конца января также открыт выставочный проект "Город-герой Ленинград"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Блокада. Всегда со мной", героями которого стали в том числе Василий Лановой, Илья Резник, Георгий Штиль, Иван Краско, Рудольф Фурманов, прошла в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Проект-исследование о жизни, быте и культуре блокадного города представила его автор и режиссер Виктория Баженова.

"Свой фильм я снимала по крупицам. Первая съемка состоялась шесть лет назад. Я снимала Илью Резника, и он читал стихи - стихи о своем военном детском, о блокадном детстве. Плакали все - и я, и съемочная группа - восемь парней. Три года я ходила в архив кинофотодокументов и отсматривала видеоматериалы. Я хочу обратить ваше особое внимание, что изначально вся хроника - без звука, и несколько лет я потратила на то, чтобы озвучить эти кадры для того, чтобы у вас было ощущение полного присутствия и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствовала я во время съемок", - сказала Баженова, обращаясь к первым зрителям фильма.

В фильме рассказываются истории людей, чьи судьбы связаны с блокадным Ленинградом. Его героями стали Василий Лановой, Илья Резник, Георгий Штиль, Лариса Лужина, Кира Крейлис-Петрова, Иван Краско, Рудольф Фурманов, Артур Чилингаров, которые делятся своими воспоминаниями о самом тяжелом времени в жизни города и его жителей.

Директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова отметила, что неслучайно именно эта площадка была выбрана для первого публичного показа фильма. В Манеже с конца января открыт масштабный выставочный проект "Город-герой Ленинград", приуроченный к 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В экспозиционном пространстве представлены более 600 исторических предметов и произведений искусства. Среди экспонатов - фотографии, отражающие повседневную жизнь осажденного города, документы, письма и подлинные вещи блокадников. Неотъемлемая часть проекта - аудиоспектакль, созданный на основе более сотни дневников и подлинных воспоминаний. Пять его героев озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный.

Планы перевода на другие языки

Виктория Баженова - продюсер документальных фильмов о блокаде Ленинграда и владелец коллекции исторических документов и артефактов блокадного периода. С 2016 года в социальных сетях она занимается просветительской деятельностью, делится уникальными фото- и видеодокументами, выступает в качестве спикера на исторических конференциях. На выставке в Манеже можно увидеть предоставленную ею картину Владимира Серова "18-е января 1943 года. Прорыв блокады".

Баженова рассказала ТАСС, что в ее планах - перевести фильм на несколько языков. "Я хочу [перевести его] на немецкий абсолютно точно, потому что в Германии тема Второй мировой войны всегда вызывала большой интерес, и меня приглашали в Германию с лекциями о блокаде Ленинграда - пару лет назад", - отметила она, добавив, что также хотела бы перевести фильм на английский и французский. Автор подчеркнула, что ее проект является некоммерческим, помощь в его осуществлении ей оказали друзья из ФРГ.

"Я всем моим героям задавала вопрос: где вы хотите, чтобы я показала этот фильм? И Василий Семенович Лановой, и Рудольф Давыдович Фурманов мне говорили: "Это должен быть Дом радио, конечно". Мне очень хочется показать [именно там]. Дом радио - это символ жизни блокадного Ленинграда. Как там не показать?" - сказала она.

Баженова также рассказала, что хотела бы в перспективе открыть музей о блокаде Ленинграде в родном городе - Москве. "Очень много блокадников живет в Москве", - добавила она.

Выставка "Город-герой Ленинград" будет доступна для публики до 12 мая 2024 года. Проект организован Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Центральным выставочным залом "Манеж", Национальным драматическим театром России (Александринским театром), Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО.

ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.