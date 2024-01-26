"Возвращенный из смертной бездны". Как начали восстанавливать Ленинград после блокады

80 лет назад Ленинград сбросил оковы блокады, в которой был зажат 872 дня. Город не только не сдался — он доказал, что даже в замкнутом пространстве, которое непрерывно бомбят и простреливают, можно продолжать жить, вести хозяйство, производить продукцию и даже заниматься наукой. Но после победного салюта встала новая задача: как восстановить город, чтобы он вновь стал крупнейшим промышленным, научным и культурным центром, а главное — кто будет жить в Ленинграде после огромных блокадных потерь

Долгожданная тишина Победы

Салют Ленинградской Победы вечером 27 января 1944 года увидели и услышали, без преувеличения, все жители города. И после него ленинградцы до поздней ночи не расходились по своим квартирам — сидели вместе, вспоминали былое, пели песни.

А потом воцарилась долгожданная тишина, в которую не нужно было вслушиваться, ожидая угрозы артобстрела или воздушного налета. "Тишина! О ней забыли, и вот она вернулась в город. Это было так необыкновенно, так прекрасно, что казалось сном. Но это была правда" — так запомнил эти эмоции ленинградцев писатель Николай Тихонов.

За месяцы блокады Ленинград изменился почти до неузнаваемости, его жизнь была полностью переустроена под задачи обороны, ключевую роль в которой играли сами жители.

Внутри блокадного кольца

Границы Ленинграда осенью 1941 года приобрели невероятно жесткие очертания, причем не на карте, а на земле. "Часть Финского залива оказалась у немцев, также Стрельна, Петергоф, Урицк. На юге враг оказался где-то в 5 км от Кировского завода. Из пригородов были заняты Пушкин, Павловск (тогда Слуцк), Гатчина. Немцы занимали всю линию по Финскому заливу, где не занятым оказался только маленький Ораниенбаумский плацдарм. С севера от Финского залива и до Ладожского озера занимали позиции финские войска", — рассказал специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.

С самого начала войны пришлось решать множество вопросов, связанных с эвакуацией населения, спасением культурных ценностей, снабжением, коммунальным хозяйством. Но главной задачей была оборона, и на это были мобилизованы все силы города.

С первых чисел сентября 1941 года по постановлению Военного совета Ленинградского фронта силами горожан началось строительство оборонительной полосы на территории города. Она шла по кругу от одного берега Финского залива до другого, охватывая район Предпортовой, Рыбацкое, Уткину Заводь, Кудрово, Ржевку, Ручьи, Удельную, Старую и Новую Деревни. Строились блиндажи, окопы, укрытия, противотанковые препятствия.

"В городе было три уровня заграждений: по внешнему периметру в непосредственной близости от фронта, и вплоть до центра города еще два рубежа. На них работали сотрудники милиции. Они проверяли документы у всех проходивших или проезжавших. Такой режим безопасности сохранялся до конца вражеской осады. Только в феврале 1944 года были допущены послабления: начали убирать баррикады — их было около ста. Оставили только шесть из них. Самые крупные находились на проспекте Стачек, на Ивановской, на проспекте Обуховской Обороны — это были укрепления внешнего периметра, где все еще сохранялась опасность атаки со стороны вражеских войск", — рассказал один из ведущих исследователей истории блокады Ленинграда, начальник научного отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Никита Ломагин.

Из работников предприятий и учреждений города — мужчин от 18 до 45 лет — с августа 1941 года формировались батальоны народного ополчения. На добровольных началах в состав батальонов могли войти женщины. Военсовет поручил также организовать группы подростков для разведки, связи, снабжения личного состава батальонов боепитанием, продовольствием, водой и прочим.

"Что же такое народное ополчение? Это в большинстве своем неподготовленные люди, увидевшие оружие первый раз в жизни. Это студенты, профессора. И они, выполняя свой гражданский и человеческий долг, на часы, на дни сдерживали немецкое наступление, но, к сожалению, в итоге кольцо все-таки замкнулось", — отметил историк Борис Ковалев, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории (СПбИИ) РАН.

Внимание, воздух!

Наземные рубежи обороны не могли защитить город от артиллерийских ударов, и в этом отношении ключевым вопросом было — кто занимает стратегические высоты.

"Ленинград совершенно плоский, поэтому любые возвышенности позволяют наблюдать за всем городом. С Пулковских высот, как и с Вороньей горы, Ленинград был виден как на ладони. Оттуда было удобно корректировать огонь. Пулковские высоты не все были заняты врагом: часть удалось удержать Красной армии", — напомнил Мастридеев.

Именно с ситуацией на высотах связано появление знаменитых надписей: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" на Невском проспекте и других улицах. "Поскольку стреляли с южной стороны, легко было понять, с какой части улицы снаряды чаще долетают и попадают. Поэтому и делали эти надписи. Эта мера действительно помогала: люди понимали, где могут безопасно пройти и укрыться в случае обстрела", — пояснил Мастридеев.

Атаки с воздуха отражала система ПВО Ленинграда, организованная по круговой схеме, считавшейся тогда классической. За годы войны ее силами было отражено свыше 270 воздушных налетов, уничтожен 1 561 вражеский самолет.

Ликвидировать последствия авианалетов и артобстрелов активно помогали жители. Практически все ленинградцы в годы блокады прошли подготовку по противохимической и противовоздушной обороне, умели тушить небольшие пожары. После немецких воздушных атак на крыши жилых домов для тушения "зажигалок" выбегали и подростки, и пожилые женщины.

Светомаскировка в Ленинграде действовала до апреля 1945 года. В темное время суток не было уличного освещения, в домах свет можно было зажигать только при зашторенных окнах.

Рассчитывать только на свои силы

В распоряжении ленинградцев было только то, что осталось внутри кольца. Осенью 1941-го нарушилось снабжение продовольствием, топливом, электричеством, что привело к тяжелейшим последствиям для населения зимой 1941–1942 годов. Многие предприятия находились в черте города, но их оборудование было по большей части вывезено на заводы в глубь страны.

"Более 50% промышленного потенциала города было своевременно эвакуировано, еще до блокады. Но отдельные цеха всех заводов работали все блокадное время", — поясняет Денис Мастридеев.

Промышленность осажденного города выпускала более 150 наименований основных видов вооружения, боеприпасов, инженерного имущества и средств связи, необходимых фронту. Работали предприятия легкой, пищевой промышленности, велись научные разработки в сфере оборонки, медицины, городского хозяйства.

Связь Ленинграда с "большой землей" обеспечивала Дорога жизни по льду Ладожского озера. В Ленинград по ней везли хлеб, а обратно — военную продукцию. По ней же осуществлялась эвакуация населения.

"Это была не просто дорога, шедшая через лед. Это была развитая транспортная магистраль с заправочными станциями, со станциями обогрева и техобслуживания, там стояли регулировщики и через каждые 400 м светили фонари. И, естественно, она была хорошо охраняема. Около 19 тыс. человек работали на обслуживании Большой Дороги жизни", — рассказывает Мастридеев. До июня 1944 года действовала Малая Дорога жизни по льду Финского залива, связывавшая Ораниенбаумский плацдарм через Кронштадт с Лисьим Носом на северном берегу. В ходе операции по снятию блокады по ней перебрасывали войска.

После прорыва блокады главным путем снабжения города стала железная дорога: первый поезд с "большой земли" пришел в осажденный Ленинград 7 февраля 1943 года.

Блокадные маршруты

С учетом всех ограничений жители могли относительно свободно передвигаться в городской черте днем, ночью действовал комендантский час. Каждый планировал свои маршруты — на работу, учебу, в театр или кино, за хлебом, водой, кипятком, к родственникам и знакомым, учитывая потребности и рассчитывая собственные силы. А усилий для того, чтобы преодолеть даже небольшое расстояние, требовалось немало.

"Люди разрабатывали маршруты, исходя из своих возможностей. Транспорт не ходил с начала зимы 1941 года и до 15 апреля 1942-го, когда был пущен первый трамвай. Потому человек должен был рассчитывать только на свои силы. В основном передвигались пешком. Самый распространенный вид транспорта в зиму-1941/42 — это санки. На них перевозили вещи, с ними ходили за водой, потому что таскать тяжелые ведра для обессиленных людей было невыносимо. Ослабленных людей на санках везли в больницы, умерших — на кладбища", — сказал Мастридеев.

При этом, по словам Никиты Ломагина, в городе были и места, куда не пускали в принципе, — например, Смольный (в тот период в Смольном работало партийное и советское руководство, располагался и штаб Военного совета Ленинградского фронта). Нельзя было пройти без пропуска через линии заграждения, попасть на режимные объекты. Пересечение мостов тоже строго отслеживалось. На них стояли посты, которые не просто проверяли документы, но и интересовались, куда идет человек и с какой целью.

Кто остался в Ленинграде

Состав и численность населения Ленинграда тщательно контролировались властями. Для обеспечения внутренней безопасности следили, чтобы в город не смог попасть никто "лишний". Еще до начала блокады всех, кто пытался приехать в Ленинград, перенаправили дальше в эвакуацию, минуя город. К тому же приняли меры для выселения неблагонадежных людей — их списки были составлены в конце августа 1941 года, рассказал Ломагин.

Население города за период блокады сократилось в пять раз: с 3,2 млн человек до 650 тыс., и это были жители "города-крепости", в которую Ленинград превратили в 1942 году. Тогда были эвакуированы все, кто не мог участвовать в решении задач по обороне города. В июле 1942 года Жданов сказал на заседании бюро ГК ВКП(б), что "более 800 тыс. народа иметь нецелесообразно". Задача была оставить в Ленинграде "лишь то количество населения, которое нужно непосредственно, во-первых, на удовлетворение насущных нужд фронта и флота и, во-вторых, на удовлетворение насущных нужд остающегося населения, и чтобы это население было достаточно мобильно, чтобы в любой момент могло сменить свою профессию на винтовку, оборониться от штурма, потом опять взяться за работу, чтобы оно было мобильное, самодеятельное, а не беспомощное; могущее держать в руках себя и помогать другим в деле организации обороны".

В середине 1942 года, когда в Ленинграде числилось 1,1 млн жителей, было принято волевое решение вывезти из города 300 тыс. человек, после чего доля нетрудоспособного населения существенно сократилась. "Город стал весьма "компактным", и режим безопасности был максимальным", — пояснил Ломагин.

Адрес — не дом и не улица

Моментального и массового возвращения эвакуированных жителей в Ленинград после снятия блокады не произошло. Во-первых, еще продолжалась война, во-вторых, к вопросу заселения города тоже подходили крайне строго.

"Возвращение людей из эвакуации должно было быть организовано исходя из приоритетов, принятых Госкомитетом обороны, только через Смольный, только по согласованию с наркоматами. Поэтому возвращение далеко не всех ленинградцев состоялось. Оно было растянуто по времени, и в первую очередь завозили рабочую силу — "молодые руки", те, которые будут восстанавливать город", — сказал Никита Ломагин.

Вышедшее 12 февраля 1943 года постановление исполкома Ленгорсовета "О въезде и выезде из Ленинграда" требовало согласовывать с властями каждый случай реэвакуации. Первыми возвращались работники эвакуированных предприятий — некоторые уже в 1943 году, а если люди ехали сами по себе, то для разрешения на въезд должны были указывать причины, довоенный адрес, подтверждать наличие жилплощади и возможность устройства на работу.

При этом рассчитывать на заселение в свою довоенную квартиру могли далеко не все. "В советское время не было понятия собственности. Все было государственное. То есть не факт, что человек уехал из квартиры и вернется в нее же", — отметил Мастридеев.

Многим из тех, кто оставался в Ленинграде, за время блокады также пришлось сменить адреса. В сентябре 1941 года городским властям пришлось в двухдневный срок переселить больницы, родильные дома, детские сады, а также женщин с детьми из южных и пригородных районов в центральные. "Переселение произвести в освободившиеся, в связи с выездом [жильцов] из Ленинграда, комнаты, a также в порядке уплотнения граждан, проживающих как в домах райсовета, так и в ведомственном жилом фонде", — говорилось в постановлении от 16 сентября 1941 года. Переселения внутри города продолжались и в дальнейшем — те, кто утратил жилье в результате бомбежек и пожаров или хотел поселиться ближе к месту работы, занимали свободные уцелевшие квартиры.

Около трети жилого фонда за годы блокады было повреждено или уничтожено. Порядка 9 тыс. деревянных домов разобрали на дрова. Получившим или вернувшим жилье ленинградцам было нелегко наладить быт — обустроить дом тоже было проблемой. После блокады в городе было сложно приобрести вещи, одежду, обувь, мебель, дефицитом были даже кошки. Осенью 1943 года в Ленинграде действовало всего 440 продовольственных магазинов (в пять раз меньше, чем до войны). Промтоварных магазинов было 314 (до войны 1 477), и их ассортимент был приспособлен к нуждам войны.

Приметы мирной жизни

Писательница Вера Инбер, пережившая блокаду, отмечала в своем дневнике весной 1944 года, что "с той же энергией, с какой люди Ленинграда обороняли свой город, они берутся теперь за его восстановление".

Инбер фиксировала малейшие изменения, возвращавшие людей к прежним городским традициям: в конце апреля на улицах Ленинграда появились часовщики, которые снова пустили отремонтированные уличные часы, не работавшие всю блокаду. В те же дни в городе шло активное восстановление стекол в окнах домов — возобновил работу Гатчинский стекольный завод "Дружная горка", разрушенный гитлеровцами. К концу войны в Ленинграде заработали находившиеся на консервации предприятия мирного времени — мыловаренный завод, фабрика музыкальных инструментов "Красный Октябрь", парикмахерские вызывали друг друга на соревнование по ударной работе.

Восстановление облика города началось с Невского проспекта — фасады домов на главном проспекте рекомендовали окрасить в светлые тона. Готовилась генеральная уборка города, которая включала окраску ворот, заборов, парадных дверей, домашних фонарей и фонарных столбов, мытье окон, установку новых скамеек и урн в садах и парках. На улицах города решили высадить более 3 млн цветов, более привычных Ленинграду, чем овощи, которые приходилось сажать на газонах в блокадные годы.

Только после Победы, летом 1945 года, в Ленинград стали возвращать эвакуированных детей, и далеко не всегда им сразу же удавалось встретиться со своими родителями. В некоторых случаях поиски членов семьи затягивались на годы и десятилетия. Закрытым городом Ленинград оставался до 1946 года.

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Тот самый победный январский салют 1944 года из 324 орудий, который 872 дня приближали ленинградцы, в стихах увековечила Анна Ахматова: "И в ночи январской, беззвездной, / Сам дивясь небывалой судьбе, / Возвращенный из смертной бездны, / Ленинград салютует себе!"

Екатерина Андреева, Юлия Андреева, Юлия Стрелец