"Дикая дивизия синештанников". Как ополченцы-заводчане не пустили нацистов в Ленинград

В этом году исполняется 80 лет со дня создания Первой Кировской дивизии народного ополчения — тысячи добровольцев, в основном работники ленинградского Кировского завода, в самом начале Великой Отечественной записались на фронт. Ополченцы, уступая врагу в вооружении и численности, несколько месяцев сдерживали фашистские войска под Ленинградом. Рассказываем истории вчерашних работников завода, впервые попавших на войну

На фронт шли семьями Кировский завод, расположенный на юго-западе Петербурга, построен в начале XIX века и занимает огромную территорию — около 200 га. К началу Великой Отечественной войны на предприятии работали до 30 тыс. человек. Сразу после того, как стало известно о нападении фашистской Германии на СССР, в районный мобилизационный пункт — Дом культуры имени Газа, который находится напротив завода, начали приходить добровольцы с требованием отправить их на фронт. Всего за два дня, к 24 июня, их набралось 400 человек. Среди добровольцев были люди разных возрастов и социального положения — от учеников ремесленных училищ и молодых рабочих до ветеранов Гражданской войны и директоров предприятий. Подавали заявления даже целыми семьями. Согласно архивным материалам, которые хранятся в Музее истории и техники Кировского завода, рабочий турбинного цеха Егор Емельянов подал заявление вместе с сыном Виктором и дочерью Антониной.

Описание Солдаты 2-го полка Кировской дивизии народного ополчения, июль 1941 года © Архив музея истории и техники Кировского завода

В ополчение шло и немало женщин — от них было принято 200 заявлений. В основном это были молодые девушки, рассказывает сотрудница музея Татьяна Бочкарева. Некоторые в итоге прошли всю войну, дойдя до Берлина, например ставшая разведчицей Зинаида Иванова. У других судьба сложилась иначе: Татьяна Чибис попала в плен на Лужском рубеже (система укреплений протяженностью около 300 километров, построенная в июне — августе 1941-го на территории Ленинградской области), но даже в концлагере Равенсбрюк, располагавшемся под Берлином, вела подпольную работу. "Быстрее подавить зарвавшегося врага" Ленинградцев особенно сплотила ненависть к фашистам и угроза стране. В архивах сохранились подлинники заявлений некоторых добровольцев Кировского завода. "Я участник разгрома финской белогвардейщины и считаю должным идти громить германский фашизм, защищать свою Родину", — писал слесарь предприятия Борис Чертов. "Я изъявляю желание быть вместе с моими товарищами в рядах добровольцев, честно и самоотверженно выполнять все задания и приказы, стараться как можно быстрее подавить зарвавшегося врага. Все свои знания и силы положу на полное уничтожение фашизма", — объяснял еще один рабочий — Михаил Федотов. Всего от добровольцев Кировского завода было подано 15 тыс. заявлений, еще 4 тыс. подали сотрудники Завода имени Жданова (в настоящее время "Северная верфь", находится неподалеку от Кировского завода). К 4 июля 1941 года дивизия была сформирована, в нее вошло около 10 тыс. человек. Желающих было больше, чем могли взять, были также ограничения по квалификации на заводе — высококвалифицированным специалистам важно было остаться на предприятии, основном поставщике танков для фронта.

Описание Кировцы направляются на фронт, июль 1941 года © Архив музея истории и техники Кировского завода

Всего за годы войны Кировский завод поставил 18 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок и 48,5 тыс. танковых моторов. Нужно было готовить танковое и артиллерийское производства к эвакуации на Урал, которую провели с сентября по декабрь 1941 года. В Челябинск и Свердловск вместе с многотонным оборудованием было переправлено свыше 15 тыс. сотрудников завода и членов их семей. С винтовкой на самолет 9 июля 1941 года дивизия отправилась на фронт. Фашистские войска заняли Псков и двигались к Ленинграду. Ополченцы ехали буквально кто в чем, оружия на всех не хватало. "Как говорили наши ветераны, у них были гимнастерки и синие кавалерийские шаровары, которые нашлись на царском старом складе. По этим синим шароварам их легко находили среди убитых. Не хватало амуниции, это же ополченцы были, а не солдаты", — говорит Бочкарева. Первое боевое крещение у вчерашних заводчан состоялось уже 10 июля, на пути к Лужским позициям Новгородского направления. В тот день войска вермахта перешли тогдашнюю границу Ленинградской области. Завязались первые бои битвы за Ленинград, продлившейся до лета 1944 года. Из-за необычного обмундирования ополченцев называли "дикая дивизия синештанников", говорит Бочкарева. "Немцы провели предварительный артобстрел, провели авианалет, пошли в атаку, считая, что уже никого не осталось, — и вдруг, как из-под земли, вырастает дикая дивизия "синештанников", идут со штыками наперевес в рукопашный бой", — пересказывает она.

Описание Солдаты 1-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения на Лужском рубеже, июль 1941 года © Архив музея истории и техники Кировского завода

Луга была первым рубежом, на котором враг был остановлен, и наступление на Ленинград замедлилось. Немецкая авиация начала бомбить эшелон дивизии, в то время как на вооружении добровольцев не было ни одного зенитного орудия. По воспоминаниям участников событий, отбиваться приходилось с помощью вооружения, добытого тут же — в боях. Прибыв на дальний край обороны Ленинграда, вчерашние рабочие начали создавать оборонительные сооружения — с помощью лесных завалов, перекрытия дорог, минирования территории. Одновременно им приходилось днем и ночью учиться обращаться со стрелковым, противотанковым, минометным, артиллерийским вооружением. Почти на месяц остановили немцев Тем временем фашисты не жалели сил, чтобы сломить оборону, враг очень хотел воспользоваться прямым путем к Ленинграду через Чудово. 10 августа 1941 года немецко-фашистское командование ввело в бой против 48-й армии советских войск, куда входила Кировская дивизия, семь пехотных дивизий и одну моторизованную — СС "Мертвая голова", весь восьмой корпус пикирующих бомбардировщиков. Трое суток части 48-й армии, особенно Первая Кировская дивизия, 70-я стрелковая дивизия и отдельная горно-стрелковая бригада, вели упорные сдерживающие бои с врагом. На Кировскую дивизию наступали три пехотных немецких стрелковых дивизии и основные силы моторизованной дивизии СС "Мертвая голова". Ополченцы дивизии с мужеством и стойкостью встретили врага, на отдельных участках даже переходя в контратаки. 9 и 10 августа на левом фланге у деревни Загибье немцы, подтянув к переднему краю артиллерию и сосредоточив большое количество авиации, стремились огнем выжечь все живое. 10 августа ополченцы отбили три яростных атаки, но бой все не прекращался. Гитлеровцы несли большие потери, но им все же удалось прорвать оборону полка, прервать связь между подразделениями и артиллерией. Положение складывалось катастрофическое. Но в это время командир 2-го стрелкового полка 1-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения Иосиф Лебединский ввел в бой все оставшиеся резервы, в результате чего удалось отбросить врага на исходные позиции. В этом сражении ополченцы взяли в плен несколько немецких солдат и офицеров, подбили три танка. В этот же день, 10 августа, совершили подвиг и другие пять ополченцев. Через несколько лет после войны была найдена записка, которую в последние минуты жизни почти не слушающимися руками успел написать один из них. "Нас было пятеро, все комсомольцы, Ваня и Гриша погибли час назад, мы переползли в церковь, чтобы больше уничтожить фашистов. Осколком убило Диму. Остались с Евсеем Сибиряком. Стояли до конца. Убило Евсея. Осталась последняя граната. Руки перебиты, зубами выдергиваю чеку, прыгаю в немцев. 10 августа 1941 г. Петров Михаил". 10 августа, несмотря на троекратное превосходство гитлеровцев в живой силе и технике, а также абсолютное превосходство в воздухе на всей линии обороны дивизии, враг вперед не продвинулся. В начале сентября 1941 года оставшиеся части Кировской дивизии после тяжелых, изнурительных боев вышли в город Пушкин, после чего их распределили по разным воинским соединениям. Как отмечается в документах, хранящихся в архивах музея, "на Лужских позициях и на отведенном участке обороны дивизии впервые с начала войны на Северо-Западном направлении продвижение немецко-фашистских войск было приостановлено почти на месяц". Славен не только защитниками Кировский завод может гордиться не только самоотверженными бойцами, но и собственной историей — тем, что ему удалось выжить, укрепиться и работать вот уже 220 лет. Санкт-Петербургский чугунолитейный завод, начавший выпуск артиллерийских боеприпасов, был основан в 1801 году. С 1812 года он начал изготавливать паровые машины и развивать машиностроительное направление. В это же время специалисты завода освоили художественно-литейное производство: в числе прочего они изготовили детали литья для скульптуры и литье для Львиного и Банковского мостов в Петербурге. "Продукция того времени и сейчас украшает город", — отмечают представители завода. В 1824 году завод был практически разрушен после масштабного наводнения. Эти события описал А. С. Пушкин в поэме "Медный всадник". Следующие 40 лет стали для завода периодом борьбы за выживание, пока в 1868 году его не приобрел известный российский инженер и предприниматель Николай Путилов, чье имя до 1922 года носило предприятие. Завод стал основным поставщиком рельсов для железных дорог России, выплавлял качественные стали, производил боеприпасы, вагоны. Многие виды продукции производились по собственной технологии, так как по итогам испытаний "путиловские" рельсы выдерживали гораздо большие нагрузки, чем английские. Путилов заложил на заводе основы многоотраслевого производства. Номенклатура впоследствии выпускавшейся продукции предприятия обширна: паровозы, пушки (например, пушка системы Путиловского завода образца 1902 года была признана одной из лучших в мире), корабли, трамваи, танки, трактора и многие другие виды продукции. В 1914 году на предприятии была создана артиллерийская установка на автомобильном ходу — первая зенитная пушка российской армии. К этому году завод стал важнейшим центром машиностроения, одним из лидеров России и Европы в паровозостроении, производстве артиллерийского вооружения и судостроении.