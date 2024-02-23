В "Ленкоме" почтят память Олега Янковского

В 2024 году актеру исполнилось бы 80 лет

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Ленкомовцы почтят память народного артиста СССР Олега Янковского, возложив цветы к его памятнику на Новодевичьем кладбище. Сегодня актеру исполнилось бы 80 лет. Об этом сообщила ТАСС руководитель литературно-драматургической части театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный деятель искусств РФ Ирина Горюнова.

"Из архивных материалов в театре создан памятный стенд к юбилею народного артиста СССР Олега Ивановича Янковского. В день рождения пройдет спектакль "Tout paye, или Все оплачено", который будет посвящен памяти Олега Ивановича, первого исполнителя главной роли - Александра", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в этот день запланирована поездка коллектива театра на Новодевичье кладбище. "Ленкомовцы возложат цветы к памятнику Олегу Ивановичу Янковскому", - добавила Горюнова. Кроме того, она отметила, что 24 февраля в театре пройдет специальная экскурсия, посвященная памятной дате, на тему "Олег Янковский. Гамлет ХХ века".

Об актере

Директор театра заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер вспоминает, что Янковского "ни за какие деньги нельзя было заставить сняться в рекламе", а в театре или в быту артист никогда не ставил себя выше кого-то. "Олег Иванович Янковский ворвался в театральный и киномир как абсолютно новый, долгожданный и социально востребованный герой своего времени. Зритель сразу полюбил этого артиста. Удивительной органики человек. Везде, где играл Янковский, была удача. Он был невероятно притягателен, за ним всегда было интересно следить: как он слушает, как он работает с партнером. Для меня, и это не только мое мнение, он прежде всего артист кино. Всегда ему веришь в кадре. А в кадре сложно лгать, там все видно", - отметил Варшавер, его слова процитировали ТАСС в пресс-службе театра.

Он рассказывает, что познакомился с Янковским еще до его прихода в театр, когда тот снимался в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" режиссера Эмиля Лотяну. По словам Варшавера, режиссер был его другом, кроме того, в этой картине работала его супруга. Директор театра отметил, что много общался с Олегом Ивановичем по разным вопросам, но никогда не слышал от него негативных замечаний в адрес коллег. По его словам, актер всегда любил и уважал театр, никогда не участвовал в гонке за деньгами. "Однажды Олегу Ивановичу поступило предложение от одной крупной фирмы, которая занималась реализацией автомобилей. Надо было просто постоять у машины, которая после этого могла стать его. Он отказался. Он категорически отказывался сниматься в рекламе: в дешевой, в дорогой - в любой. Он был только артистом театра и кино! Артистом высокого ранга, что доказывал неоднократно", - говорит Варшавер.

Он вспоминает, что Янковского связывали дружеские отношения с народным артистом РСФСР Александром Абдуловым. "Всегда друг друга по-дружески "подкалывали", любили шутить. И талант обоих был очень ярок и востребован. <…> Артист и актер - это, по моему мнению, два разных понятия. Янковский был Актер с большой буквы", - добавляет директор.

По его словам, в театре и в быту Янковский никогда не ставил себя выше кого-то. "Есть актеры, которые сыграли одну-две роли и уже "зазвездились". Это не про Янковского. Хотя мы знаем, сколько он создал потрясающих работ в кино, как был популярен в Советском Союзе, известен в мировом кинематографе и цену себе, конечно, знал. Но я вспоминаю самую главную, с моей точки зрения, его роль в нашем театре - это Тригорин в "Чайке", где они с Инной Михайловной Чуриковой (Аркадина) составляли блестящий дуэт. В этом спектакле Марка Захарова было немало уникальных артистов. Но для меня Янковский был главным", - признается Варшавер.

Янковский трепетно и выборочно относился к своим ролям, а в кино ему был подвластен любой образ, вспоминает народный артист РФ Иван Агапов. "Он был выдающийся артист, в первую очередь киноартист, потому что в кино он мог играть все. Если взять все сыгранные им роли, он мог играть все, начиная от слесаря-интеллигента в фильме "Влюблен по собственному желанию" и "Сладкой женщины", заканчивая императором Николаем II. Ему было подвластно все", - сказал он.

По словам Агапова, Янковский потрясающе держал паузы. "Он мог молчать так, как не молчал никто в советском кинематографе. Его эти крупные планы. Сам факт того, что Тарковский променял своего любимого артиста Солоницына на Олега Ивановича в фильме "Ностальгия", говорит о многом, конечно. Он мог молчать несколько минут так, что на это смотрели все", - говорит он. Агапов также вспоминает, что Олег Иванович производил впечатление человека, который прочитал гораздо больше, чем все остальные вместе взятые, и что французская философия XVIII века волнует его гораздо больше, чем цены на парфюм и на табак. "На самом деле, это было не так. Но он как хороший артист умел произвести впечатление", - добавил коллега.

Янковский очень трепетно и выборочно относился ко всем своим ролям, отметил Агапов. По его словам Олег Иванович все узнавал о режиссере, по 20 раз читал сценарий и советовался на тему того, надо ли ему сниматься с тем или иным человеком.

По мнению Агапова, Янковский в "Ленкоме" нашел свой театр, хотя начинал работать как артист в Саратове. "Олег Иванович просто нашел свой театр. Да, у него были разные периоды. Он играл главные роли, мог года два вообще ничего не играть. Театр так устроен, это такой организм. Тем более Марк Анатольевич [Захаров] создал театр звезд. Тут были и Караченцов, и Абдулов, и Чурикова, и Евгений Павлович Леонов, и Броневой", - отметил он.

Агапов вспоминает, что Янковский блистательно сыграл Петра Великого в спектакле "Шут Балакирев". "Народный артист, лауреат всего Янковский играет самого Петра I. Марк Анатольевич ему говорил: "Олег Иванович, ничего вам играть не надо, только усы приклеить, взгляд выпучить, как у Симонова в фильме, и все. И зритель будет ваш!", - передал разговор Агапов.

Он отмечает, что супруга Янковского Людмила Зорина тоже была актрисой, а сейчас семейные традиции продолжают его сын Филипп и внук Иван. "Это семейная династия. И Филипп, и Иван Янковский, которые бегали за кулисами тут, в "Ленкоме", сейчас звезды и продолжают свою фамилию с гордостью, как мне кажется", - сказал актер. Агапов напомнил также, что Олег Иванович в 1991 году вошел в последний список деятелей искусства и культуры, которым было присуждено звание народного артиста СССР.

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в Джезказгане (Казахская ССР). В 1965 году окончил Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова. Служил в Саратовском драмтеатре им. Карла Маркса (ныне Саратовский государственный академический театр драмы им. И. А. Слонова). В 1973-2009 годах являлся актером "Ленкома". В частности, играл в спектаклях "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Оптимистическая трагедия", "Гамлет", "Чайка", "Варвар и еретик", "Игрок", "Шут Балакирев", "Женитьба".

Дебютной для него ролью в кино стала образ Генриха Шварцкопфа в фильме Владимира Басова "Щит и меч". Среди созданных актером кинообразов - красноармеец Андрей Некрасов в драме "Служили два товарища", Николай Сергачев в фильме "Гонщики", Сергей Камышев в фильме "Мой ласковый и нежный зверь", Волшебник в "Обыкновенном чуде", барон Карл Мюнхгаузен в трагикомедии "Тот самый Мюнхгаузен", Игорь Брагин в комедии "Влюблен по собственному желанию", Алексей Дмитриев в фильме "Храни меня, мой талисман" и др. Последней для Янковского стала роль митрополита Филиппа в исторической кинокартине "Царь" 2009 года. В общей сложности актер снялся в более чем 80 фильмах и сериалах.

Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2009, 2007, 1995). Скончался 20 мая 2009 года в Москве на 66-м году жизни.