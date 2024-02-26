Музей Арктики и Антарктики опубликует блокадный дневник полярника Кучина

Дневник можно разделить на две части - блокадную и довоенную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Российский государственный музей Арктики и Антарктики в 2024 году планирует впервые опубликовать и издать дневник полярника Степана Кучина, который стоял у истоков музея и описал в своих записях наиболее тяжелый период блокады 1941-1942 годов. Сотрудники музея ведут работу по расшифровке дневника, сообщила ТАСС директор РГМАА Наталья Петрова.

"Работая в архивах мы нашли блокадный дневник полярника Степана Кучина, где отражен самый сложный период осени 1941 года - начала 1942 года, в январе 1942 года он умер в Ленинграде. Мы планируем впервые опубликовать этот дневник полностью. Мы рассчитываем, что справимся с этой работой к концу года", - рассказала директор музея.

Она отметила, что дневник Степана Кучина, чья жизнь была полна арктических событий, можно разделить на две части - блокадную и довоенную. Самая сложная часть работы - корректно расшифровать рукописи, сотрудникам музея в этом также поможет один из потомков полярника, который также предоставит РГМАА дополнительные материалы по истории жизни Кучина.

Петрова добавила, что поскольку Кучин был уроженцем современной Архангельской области, власти региона также поддержали инициативу по публикации дневника известного помора и оказали поддержку в готовящемся первом издании записей Кучина.

Директор музея напомнила, что созданное в 1937 году учреждение в годы блокады эвакуировали в Красноярск, но многие экспонаты, в том числе самолет-амфибия Ш-2, оставались в Ленинграде и были сохранены благодаря усилию немногих оставшихся сотрудников музея.

Онежский помор и морской капитан Степан Кучин был одним из тех, кто стоял у истоков создания экспозиции Музея Арктики и Антарктики. Обладатель широких знаний о русском севере был также отцом другого выдающегося полярника, Александра Кучина, который погиб вместе со своим кораблем в неудачной экспедиции Русанова по Карскому морю в 1913 году.