Ловушки психиатра, шоу в суде и поход в первый класс: какие сериалы станут новыми хитами

В Москве 28 и 29 февраля в третий раз прошел фестиваль контента стриминговых платформ Original+. На протяжении двух дней представители кино- и медиаиндустрии знакомились с сериалами и шоу, выход которых запланирован на этот год. Будущие новинки презентовали Okko, Wink, "Иви", "Кинопоиск" и другие крупные онлайн-сервисы. Рассказываем, какие проекты вызвали наибольший интерес на предпремьерных показах.

Еще несколько лет назад сериалы воспринимались прежде всего как телепродукт, но за последние годы ситуация кардинально изменилась: самые громкие и обсуждаемые премьеры — в интернете. Отечественные онлайн-кинотеатры стремительно развиваются и создают оригинальный контент, который привлекает все больше и больше зрителей. По данным исследования "ТМТ консалтинг", доход российского рынка легальных видеосервисов в 2023-м составил 94,2 млрд рублей, что на 39% больше, чем в прошлом году. И, по прогнозам экспертов, эти цифры будут только расти.

Убедиться, что интерес к контенту онлайн-кинотеатров высокий, можно было и на смотре Original+: на большинстве показов зал был битком, некоторым зрителям даже не хватало мест, поэтому они ютились на подоконниках или стояли, опершись о стены. По сравнению с прошлым годом программа фестиваля расширилась — вместо 9 проектов представили 13, три из которых — онлайн-шоу (это нововведение, раньше на Original+ презентовали только сериалы). Оценивали увиденное две группы жюри: одна состояла из представителей СМИ, другая — из экспертов в сфере кинопроизводства.

Какие сериалы ждать в 2024 году

Последние пару лет в негласный топ все чаще попадают сериалы про психологов, психиатров и их причуды — вспомнить хотя бы "Психа" с Константином Богомоловым, "Триггер" с Максимом Матвеевым, "Инсомнию" с Гошей Куценко. Вот и на Original+ самым ожидаемым проектом признали психологический триллер "Калимба" (Okko). Этот же сериал был назван лучшим по мнению жюри СМИ. По сюжету профессор психиатрии Виктор Мещерский (Федор Бондарчук) проводит нетривиальный и опасный эксперимент: в загородном особняке он не просто собирает, а запирает и удерживает жертв и их обидчиков — киллеров, мошенников, насильников и далее по списку. Мотивы психиатра (который сразу же кажется подозрительным) не совсем ясны, но вроде как он пытается проработать травмы собравшихся и в корне изменить подход к реабилитации пострадавших. Вынужденному соседству не рада ни одна из сторон, несмотря на то что участникам предлагают денежное вознаграждение, а за объектом постоянно наблюдает большая команда секьюрити и ассистентов Мещерского (но это не точно). Зрителям предстоит узнать о прошлом запертых героев и, вероятно, о скелетах в шкафу самого профессора.

Федор Бондарчук на фестивале не присутствовал, но жюри наградило его призом "Самый оригинальный актер". "Было много хороших, качественных актерских работ, но в этом сериале не могли пройти мимо (Бондарчука — прим. ТАСС). Потому что очень уж зацепило", — сказала актриса Анна Котова, член индустриального жюри Original+. Также в проекте снимаются Алена Михайлова, Петр Скворцов, Константин Плотников, Сергей Гармаш, Елизавета Шакира и другие. Режиссером "Калимбы" выступил Нурбек Эген, прежде работавший над сериалами "Самка богомола" (2021), "Фандорин. Азазель" (2022) и "Порт" (2019).

"Мы видим много проектов, которые касаются психологического состояния человека в разных ситуациях, мы видим много разных триллеров и детективов, которые переплетаются жанрами, дополняются драмой, социально значимыми темами. Такого не просто психологического, психиатрического эксперимента в художественном произведении еще не было, такого сериала в России не было. И думаю, что зрителю это очень сильно понравится", — рассказал Гавриил Гордеев, один из продюсеров "Калимбы". Дата премьеры пока неизвестна.

Явным лидером смотра оказался проект "Неверные" — уже 7 марта он выйдет на платформе Wink. Члены индустриального жюри отдали ему главную награду ("Самый оригинальный сериал"), а также приз за лучший сценарий; жюри СМИ наградило премией "За трезвый взгляд на вещи". В центре сюжета — история адвоката Ольги Шилковской (Оксана Акиньшина), которую из-за алкогольной зависимости лишают родительских прав. Ей тяжело дается разлука с маленьким сыном, и она решает улучшить свою репутацию. Ольга берется за громкие и сложные юридические дела, связанные с семейными конфликтами и бракоразводными процессами. Защищая своих подопечных, она находит нестандартные выходы из ситуации, получает медийную известность, но спасти себя и собственную семью оказывается гораздо сложнее.

"Это сериал, который смотрится как кино. Сериал, который хочется смотреть. Сериал, который реально цепляет", — сказал Вадим Соколовский, председатель жюри Original+ (генеральный директор и главный продюсер "Амедиа Продакшн"). Режиссером проекта выступил Алексей Кузмин-Тарасов ("Легкий способ бросить курить"). "Для меня было очень важно, что это история про нелюбимых детей, в общем. В большом понимании этих слов", — сказал он на презентации проекта. Среди продюсеров "Неверных" — Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая. В ролях — Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Нелли Уварова, Мила Ершова, Алена Хмельницкая и другие. "История действительно сложная по многим параметрам, вы поймете по каким. Не очень симпатичные героини, но тем не менее сочувствие к этим героиням вызвано, — поделилась Евдокия Германова, исполнительница одной из центральных ролей. — Эти истории важны, потому что они учат преодолевать, когда у вас тупик в жизни".

Достоин внимания и сериал "Первый класс" ("Иви"). Это довольно смешная история о том, как три подруги пытаются поделить между своими детьми (но в первую очередь между собой) единственное оставшееся место в лучшей школе Петербурга. Главные героини — высокомерная экс-чиновница Аня (Юлия Хлынина), жена бизнесмена Лена (Анна Чиповская) и Таня (Марина Васильева) — умная, но бедная женщина в разводе. Каждая из них готова на все, чтобы именно ее ребенок пошел в первый класс престижного заведения.

По результатам смотра Юлию Хлынину признали "Самой оригинальной актрисой", а еще сериал получил спецприз "Российской газеты". Режиссер проекта — Светлана Самошина, награжденная в прошлом году на ММКФ за фильм "Край надломленной луны". Также в "Первом классе" снялись Артем Быстров, Елена Лядова, Никита Ефремов, Артем Ткаченко, Стася Милославская и Александра Ребенок. Дата премьеры пока неизвестна.

Среди других призеров — "Дядя Леша" (Kion), получивший награды за оригинальное режиссерское видение и музыку. Режиссер проекта — Дмитрий Невзоров, композитор — Игорь Сычев, прежде они вместе работали над сериалами "Кибердеревня" (2023) и "Свободные отношения" (2022). Дядя Леша (Тимофей Трибунцев) — своего рода Робин Гуд, который днем работает дворником, а по ночам грабит дома богатых местных жителей. Свою добычу он тратит на нужды детского дома, территорию которого убирает. По стечению обстоятельств о тайной схеме Леши узнают три воспитанника-хулигана и уговаривают его взять их в дело. Конечно, это усложняет жизнь героя, к тому же ему нужно вернуть доверие любимой женщины, разобраться со своими ошибками и доработать план альтруистических преступлений. Также в сериале снимаются Сергей Лавыгин, Анна Уколова, Елизавета Хомякова ("Плакса") и Григорий Дудник ("Слово пацана").

Кстати, еще одну звезду "Слова пацана", Славу Копейкина (Турбо), скоро увидим в сериале "На автомате" ("Кинопоиск"), где ему досталась одна из главных ролей. Актер сыграл Рому — подростка, который вместе со своим братом Женей (Денис Косиков) хочет по-быстрому заработать денег. Способы, которые они выбирают, сомнительны, и главный из них — продажа оружия в даркнете. Довольно скоро братья оказываются втянуты в опасные происшествия, знакомятся с полицейскими и бандитами, а героями закрученной ими истории оказываются многие жители городка — мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, блогер Милена и другие.

Жюри СМИ отметило работу исполнителей главных ролей: Копейкина и Косикова наградили спецпризом "За турбо-дуэт". Также в сериале снялись Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный, Максим Стоянов, Иван Добронравов и Александра Урсуляк. Режиссер — Борис Акопов ("Бык", "Кэт"). Когда состоится премьера, создатели пока не уточняют.

За скобками

Примечательно, что все проекты-победители были показаны во второй день. Программа первого дня почти наполовину состояла из онлайн-шоу и, судя по всему, жюри не сильно впечатлила: награду в номинации "Самое оригинальное шоу" так и не вручили. За приз соревновались проекты "Одна безумная история" (VK Видео), "Психология кино" ("Одноклассники") и "Свидание с прицепом" (Rutube), но Соколовский лишь поблагодарил их создателей за участие. В то же время жюри СМИ вручило спецприз "Свиданию с прицепом" — шоу, в котором дети родителей-одиночек выбирают для них кандидатов на руку и сердце.

Технический приз "За самую оригинальную коллаборацию" забрал сериал Rutube и Premier "Интимная жизнь семьи Коноваловых" — комедия о том, как обычная семейная пара пытается выйти из кризиса отношений с помощью прохождения секс-курса. Практики, с которыми сталкиваются Коноваловы, кажутся им странными, смешными, а иногда и пугающими. В главных ролях — Светлана Камынина и Ян Цапник.

Также хочется отметить не получивший наград, но повеселивший зрителей сериал "Ректор" (Premier) с Владимиром Канухиным ("Миллионер из Балашихи", "Как друзья Захара женили") в главной роли. Его герой — молодой и перспективный ученый Лаврентий Тимошин, который больше всего в жизни интересуется разработкой лекарства от страха и постоянно проводит опыты в лаборатории. У Лаврика, как его называют, есть некоторые проблемы с социализацией и общением с другими людьми, но по стечению обстоятельств его назначают новым ректором серьезного НИУ. С этого момента жизнь ученого кардинально меняется: ему предстоит разбираться с бюрократией, работать над отношениями с окружающими и, главное, продолжать работу над лекарством. Режиссер проекта — Роман Фокин, ранее снявший сериалы "Восьмидесятые", "Психологини", "Крыша мира" и "Светофор".

Дарья Шаталова