Фильм "Лед-3" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Картина собрала за 2 и 3 марта 199,9 млн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Картина "Лед-3" режиссера Юрия Хмельницкого стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 199,9 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 29 февраля по 3 марта.

Сюжет заключительной части франшизы "Лед" рассказывает о девочке Наде, которая выросла и стала фигуристкой. Теперь она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Отец героини Саша Горин возражает против спортивной карьеры дочери, поскольку оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

На втором месте в рейтинге - фэнтезийная драма "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, собравшая 101,7 млн рублей. Действие картины разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества автора. Вскоре он знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и берется за новый роман. Его новый герой - Воланд, роль которого в фильме сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Коровьева в картине сыграл Юрий Колокольников, Азазелло воплотил на экране Алексей Розин, Полина Ауг исполнила роль вампирши Геллы, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. В библейской части картины Понтия Пилата сыграл датский актер Клас Банг, а Иешуа - нидерландский актер Аарон Водовоз. Также в фильме снялись Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как уточняли создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа.

На третьей строчке рейтинга оказался французский фильм режиссера Реми Кериси "Кот и пес", который собрал 35,1 млн рублей. Картина рассказывает о собаке и коте, которые ищут своих хозяев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь им предстоит отправиться в опасное путешествие. А тем временем их хозяева объединятся, чтобы отыскать своих питомцев. В фильме снялись Филипп Лашо, Рем Кериси, Франк Дюбоск, Шон Байчу, Артюс.

Вторая часть "Дюны" Дени Вильнева, просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 92 млн рублей. Роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Флоренс Пью, Остин Батлер, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард и Леа Сейду.