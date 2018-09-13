Китайскую оперу "А зори здесь тихие" представят в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Артисты Национального центра исполнительских искусств (НЦИИ) Китая 14 и 15 сентября представят в Москве оперу композитора Тан Цзяньпина "А зори здесь тихие", написанную по мотивам повести российского писателя Бориса Васильева. Произведение в концертном исполнении прозвучит в Центральном академическом театре Российской армии, сообщила директор Китайского культурного центра в Москве Гун Цзяцзя.

Труппа крупнейшего в КНР музыкального театра выступит в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра. В программу первого вечера "Здравствуй, Россия!" войдут также произведения китайской и русской народной музыки, которые зарубежные гости исполнят вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Опера "А зори здесь тихие" была создана по заказу Национального центра исполнительских искусств Китая в честь 70-летия победы над фашизмом, премьера постановки режиссера Ван Сяоина прошла в ноябре 2015 года в Пекине.

Как отметила вице-президент НЦИИ Чжао Цзячэнь, "литературное произведение "А зори здесь тихие", а также фильм и сериал по этой повести, повсеместно известны в Китае". Театральная поставка пользуется любовью китайских зрителей уже на протяжении четырех сезонов.

Композитор Тан Цзяньпин признался, что испытывает гордость по поводу того, что представляет свое произведение в России, которая оказала на него как на музыканта большое влияние. Автор оперы выразил надежду, что его язык - язык музыки - поможет выразить "общечеловеческие чувства, которые заключены в повести Бориса Васильева".

Российская премьера оперы состоялась 11 сентября на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Артисты решили посвятить исполнение произведения в России памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося в 2017 году в Лондоне на 56-м году жизни. Гастроли проходят в рамках Года регионального сотрудничества России и Китая, а также Фестиваля китайской культуры.