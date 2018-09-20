Секрет "Тайной вечери". Отрывок из книги, где биографист Джобса разгадал шедевр да Винчи

В издательстве Corpus выходит книга Уолтера Айзексона о Леонардо да Винчи. ТАСС публикует отрывок о том, как художник работал над "Тайной вечерей".

Уолтер Айзексон — американский писатель, журналист, автор знаменитой биографии Стива Джобса, вышедшей после его смерти, а также описавший жизни Генри Киссинджера, Бенджамина Франклина и Альберта Эйнштейна. Его новая работа посвящена Леонардо да Винчи и основана на дневниках гениального художника. Впрочем, автор сразу же говорит, что нужно быть осторожным со словом "гений", и объясняет, почему не стоит вешать этот ярлык ни на Леонардо, ни на кого-то другого. Он утверждает, что дарование да Винчи пришло к нему не само по себе, он просто развивал доступные ему навыки и много пользовался воображением, вот так он и попал в историю. Кстати, по книге о да Винчи киностудия Paramount Pictures планирует снять фильм с Леонардо, но другим, ДиКаприо, в главной роли. В феврале студия наняла сценариста, так что можно предположить, что фильм выйдет в ближайшие годы.

Обложка книги "Леонардо да Винчи" Уолтера Айзексона © Corpus-АСТ

Когда Леонардо писал "Тайную вечерю", все желающие могли прийти и тихонько понаблюдать за его работой. В ту эпоху создание произведения искусства, как и научные диспуты, стало публичным действом. По воспоминаниям новеллиста и епископа Маттео Банделло, Леонардо "имел обыкновение, и я сам не раз видел и наблюдал это, в ранний час утра подниматься на мостки... от восхода солнца до темного вечера не выпускать из рук кисти и, забыв об еде и питье, писать непрерывно". Но "бывало также, что два, три и четыре дня он не притрагивался к кисти. Однако и в таких случаях он оставался в трапезной по часу или по два в день, предаваясь созерцанию и размышлению, причем, рассматривая свои фигуры, он подвергал их критике". А иногда лихорадочная работа вдруг прерывалась приступами ничегонеделанья. "Увлекаемый какою-то прихотью или фантазией, он выходил в полдень, когда солнце было в зените...взобравшись на мостки, хватал кисть, но, сделав один, два мазка по какой-нибудь фигуре, быстро уходил". Странная манера Леонардо работать, возможно, и приводила в восторг случайную публику, но в итоге встревожила Лодовико Моро. В начале 1494 года, после смерти племянника, он наконец официально получил титул герцога Миланского и решил поднять свой статус давно проверенным способом: выступить щедрым покровителем искусств и заказчиком работ, предназначенных для общественного пользования. А еще он решил воздвигнуть пышную гробницу для самого себя и своего семейства и выбрал для нее место в маленькой, но изящной монастырской церкви Санта-Мария-делле-Грацие, расположенной в самом сердце Милана. Эту церковь по поручению Лодовико уже реконструировал друг Леонардо, Донато Браманте. На северной стене новой трапезной герцог попросил Леонардо изобразить "Тайную вечерю" — один из самых популярных евангельских эпизодов в религиозном искусстве. Поначалу медлительность Леонардо становилась поводом для забавных рассказов — например, о том, как приор монастыря недоумевал, раздражался и, наконец, пожаловался Лодовико. "Ему казалось странным, что Леонардо целую половину дня стоит погруженный в созерцание. Он хотел бы, чтобы художник не выпускал из рук кисти, подобно тому, как не прекращают работу в огороде", — писал Вазари. Когда Леонардо вызвали к герцогу, между ними произошла беседа о процессе творчества. Иногда требуется замедлить работу, прерваться, даже вовсе бросить ее на время. Именно так художник обдумывает, вынашивает идеи, объяснял Леонардо. А идеи необходимо питать и взращивать. "Возвышенные таланты тем более преуспевают, чем менее они трудятся. Они творят умом свои замыслы и создают те совершенные идеи, которые потом выражаются посредством рук, отражаясь от того, что уже заключается в духе". Еще Леонардо сказал, что ему осталось дописать две головы — Христа и Иуды. "Эту последнюю голову ему нужно было бы еще поискать, но, в конце концов, если он не найдет ничего лучшего, он готов воспользоваться головою этого столь навязчивого и нескромного приора. Последнее замечание очень насмешило герцога, и он сказал, что Леонардо тысячу раз прав. Таким образом, бедный смущенный приор продолжал погонять работу на огороде и оставил в покое Леонардо", — рассказывает Вазари.

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Однако потом и сам герцог начал проявлять нетерпение, особенно после кончины Беатриче, его жены, умершей в начале 1497 года в возрасте 22 лет. Хотя у Лодовико имелись любовницы, он искренне убивался по жене: герцог успел полюбить ее и всегда считался с ее мнением. Беатриче похоронили в Санта-Мария-делле-Грацие, и с тех пор Лодовико каждую неделю приходил обедать в трапезной монастыря. В июне того же года он поручил своему секретарю "поторопить Леонардо Флорентийца, дабы тот закончил работу, уже начатую в трапезной Санта-Мария-делле-Грацие, с тем чтобы затем он приступил к росписи другой стены трапезной; и пусть подпишет контракт своею собственной рукою, обязуясь завершить работу в условленный срок". Оказалось, что ожидание того стоило. Итогом долгого труда стало самое захватывающее сюжетное во всей истории искусства произведение живописи, в котором проявились разные стороны мастерства Леонардо. Своеобразная композиция демонстрирует не только виртуозное владение сложными правилами естественной и искусственной перспективы, но и гибкость художника, умеющего отменить эти правила там, где нужно. В жестах каждого из апостолов видны и умение Леонардо передавать движения, и его прославленная способность следовать наставлениям Альберти, советовавшего выражать движения души — то есть чувства — через движения тела. И точно так же, как Леонардо прибегал к технике сфумато, чтобы размыть и смягчить очертания предметов, он размывал перспективные линии, лишая их ненужной точности, и окутывал дымкой даже само течение времени от одного мига к другому. Передавая эти мелкие волны движений и чувств, Леонардо сумел не просто запечатлеть мгновенье, но и воссоздать целую драму, словно он выступал постановщиком настоящего театрального представления. Искусственная расстановка фигур в "Тайной вечере", утрированные движения персонажей, театральность их жестов и фокусы с перспективой — все это красноречиво свидетельствует о влиянии на живопись Леонардо другой его профессии — придворного устроителя и постановщика зрелищ. Мгновение в движении Фреска Леонардо изображает первый миг после того, как за ужином Иисус возвестил своим ученикам: "Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня". Поначалу вся сцена кажется застывшим стоп-кадром, словно Леонардо призвал на помощь всю остроту своего зрения, способного мысленно остановить быстро трепещущие стрекозьи крылья и получить нужную неподвижную картинку. Даже Кеннета Кларка, называвшего "Тайную вечерю" "краеугольным камнем европейского искусства", несколько огорчала эта, как ему казалось, фотографическая статичность старательно продуманных жестов: "Движение застыло... от этого как-то жутковато".

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