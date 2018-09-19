Дина Рубина рассказала, как будет отмечать юбилей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Писательница Дина Рубина отмечают в среду свой юбилей. Она рассказала в интервью ТАСС, что не планирует устраивать праздник и "удерет" на это время, чтобы звонки и письма не мешали работать.

"Как правило, я удираю на это время, ибо работать нормально все равно не дадут: телефон звонит, почта и все прочие связи с миром перегружены, дети вдруг начинают говорить какие-то не свойственные им приторные речевки... Короче, я предпочитаю с лэптопом в рюкзаке куда-нибудь смыться - поработать", - рассказала Рубина.

Отвечая на вопрос, что для нее время - друг или враг, автор сказала, что со временем бороться не нужно. "Мне это напоминает лозунг советских времен: "кто не с нами, тот против нас!". Со временем бороться не нужно, оно нас все равно победит, причем, в самых разных смыслах. Этой теме посвящены горы литературных и философских произведений. Человек здравомыслящий всегда возьмет время в свои союзники. Я так и поступаю: стараюсь не бороться с ним, а мягко следовать его течению. Что касается дат любых - я абсолютно к ним равнодушна. Если это не сроки обязательств - например, последняя черта: отсылка рукописи в издательство. Тогда от меня валит пар, и грозное слово "дата" горит у меня во лбу".

Дина Рубина - автор романов, повестей, рассказов, эссе. Лауреат премии "Большая книга" (2007), многочисленных российских и израильских литературных премий. Книги Дины Рубиной переведены на множество языков, включая английский, немецкий, итальянский, французский, вьетнамский, польский, болгарский, эстонский, датский и другие. По мотивам ее произведений сняты фильмы "Любка" (2009), "Двойная фамилия" (2006), "На Верхней Масловке" (2006) и другие. Недавно автор представила в Москве свой новый роман "Рябиновый клин" - первую часть трилогии "Наполеонов обоз". Выход второй части планируется весной 2019 года, а заключительной - осенью того же года.