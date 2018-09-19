Международный фестиваль балета с участием мировых звезд пройдет в Кремле 22-29 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль балета с участием мировых звезд в седьмой раз пройдет в Государственном Кремлевском дворце с 22 по 29 сентября. Инициатором и бессменным организатором смотра выступает театр "Кремлевский балет", художественный руководитель которого народный артист РФ Андрей Петров рассказал в интервью ТАСС о программе предстоящего фестиваля.

"Мы в седьмой раз проводим Международный фестиваль балета в Кремле, - сказал Петров, отметив, что особенность смотра заключается в том, что звезды мирового балета исполняют главные партии в спектаклях "Кремлевского балета". - В этот раз в программу фестиваля включено семь спектаклей, но лишь в пяти из них участвуют звезды мирового балета, а два спектакля - "Аленький цветочек" и "Чиполлино" - пройдут с участием исключительно артистов труппы "Кремлевского балета".

Петров сообщил, что фестиваль откроется 22 сентября премьерой балета "Аленький цветочек". "Премьера приурочена к 160-летию опубликования Сергеем Аксаковым сказки "Аленький цветочек", наш спектакль москвичи увидят впервые", - сказал постановщик балета Андрей Петров. Спектакль создан на музыку композитора Владимира Купцова, который совместно с Петровым выступил соавтором либретто. Художником-постановщиком стал Григорий Белов.

Затем фестиваль продолжат спектакли классического наследия из репертуара "Кремлевского балета", главные партии в которых исполнят звезды мирового балета. Так, 23 сентября будет показан спектакль "Эсмеральда", где в главной партии выступит Лауретта Самеркалес (Баварский государственный балет, Германия), 24 сентября - спектакль "Баядерка" с участием Екатерины Кондауровой и Тимура Аскерова (Мариинский театр, Санкт-Петербург), 25 сентября - "Жизель", в котором главную партию исполнит Доротея Жильбер (Парижская опера, Франция).

В дальнейшей афише значатся "Лебединое озеро" (27 сентября) с участием Полины Семионовой (Берлинский государственный балет) и "Дон Кихот" (28 сентября), главные партии в котором исполнят Мария Кочеткова (Норвежский национальный балет) и Даниил Симкин (Американский театр балета).

Завершится фестиваль 29 сентября показом балета "Чиполлино" на музыку Карена Хачатуряна. "Этот балет в 1970-х годах был поставлен в Большом театре хореографом Генрихом Майоровым, который в прошлом сезоне осуществил постановку этого спектакля в "Кремлевском балете", - сообщил Петров, добавив, что "Чиполлино", созданный для семейного просмотра, с успехом идет на кремлевской сцене. - Считаю, что этот спектакль достойно завершит международный фестиваль балета в Кремле".