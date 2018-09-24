Участники из России стали победителями в двух номинациях конкурса видеомэппинга "Арт Вижн"

Конкурс представляет собой международный смотр 2D- и 3D-светоцветовых проекций. Он проводится среди профессиональной и студенческой аудитории, творческих коллективов, дизайн-студий и состоит из трех номинаций: "Классик", "Модерн", "Виджеинг". В 2018 году на конкурс было подано 148 заявок из 36 стран.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Участники из России стали победителями в номинациях "Модерн" и "Виджеинг" Международного конкурса видеомэппинга "Арт Вижн", который проходил в рамках Московского международного фестиваля "Круг света". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Победителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда "Re:sorb" (Германия). Первое место в номинации "Модерн" заняли "Meshsplash" (Россия), а в номинации "Виджеинг" победила команда "Idwyr" (Россия) ", - сообщили в пресс-службе. В число призеров также вошли участники из Болгарии, Индонезии, Испании, Польши.

По словам организаторов, в финал прошли 35 работ из 16 стран - России, Болгарии, Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чили, Швейцарии, Японии.

Восьмой по счету фестиваль "Круг света" охватил семь площадок столицы, его принимают парк "Коломенское", Гребной канал, парк "Царицыно", Театральная площадь, "Музей Победы" на Поклонной горе, концертный зал "Мир" и центр Digital October. Вход на мероприятия свободный, на события на крытых площадках необходима предварительная регистрация.

Первый фестиваль "Круг света" состоялся в октябре 2011 года. Были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Тогда же были организованы первые конкурсы для световых дизайнеров "Видео-арт" и "Лаборатория света". Первый фестиваль посетили около 300 тыс. зрителей.