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Из законопроекта о прокатном удостоверении хотят убрать обязательное жюри и конкурс

В среду документ планируется внести в Госдуму
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская Антон Новодережкин/ТАСС
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пункты об обязательной конкурсной программе и жюри планируют убрать из законопроекта о прокатном удостоверении для фестивалей. Соответствующие поправки к законопроекту будут внесены в Госдуму в среду, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Мы убрали обязательную конкурсную программу и жюри. Убрали количество дней 10, поставили минимальное - три дня. Также мы прописали показы в музеях и выставочных залах", - сказала Ямпольская на заседании комитета Госдумы по культуре в среду. Она добавила, что новый вариант законопроекта, который есть, согласован со всеми заинтересованными организациями, в том числе организаторами фестивалей.

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"Сегодня я его [законопроект] внесу", - сказала Ямпольская.

Ранее некоторые представители отрасли выразили опасение, что из-за этого могут прекратить существование независимые и маленькие фестивали, у которых, например, нет конкурсной программы.

Законопроектом вводится понятие "кинофестиваль", под которым подразумевается "культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемыми организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов", в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри.

Предыдущей версией законопроекта устанавливалось, что в случае показа фильма на международном кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, "прокатное удостоверение не будет требоваться". При этом уточняется, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более 10 дней "при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз".

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