Ректор ГИТИС: уход Малышева из Минкультуры станет потерей накануне Года театра

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уход Андрея Малышева с поста руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ после критики плана по проведению Года театра в России станет потерей для отрасли. Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг высказал ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

25 сентября на заседании Оргкомитета по проведению Года театра под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин выступил c критикой плана, подготовленного Минкультуры.

На следующий день Малышев написал заявление об уходе со своего поста в Минкультуры. В беседе с ТАСС чиновник назвал причиной тезис Калягина о том, что план сырой, недоработанный и с ним не обсуждался. По словам Малышева, он трижды лично встречался с председателем СТД для обсуждения документа. Кроме того, Калягин запросил 10 млн рублей на написание Концепции развития театрального дела до 2030 года и 30 млн рублей на мониторинг и анализ театральной среды, однако эти расходы не предусмотрены проектом плана.

"Александр Александрович [Калягин] не раз сказал, что не успел достаточно внимательно ознакомиться с материалами. Я принимал участие во всех совещаниях по Году театра в Союзе театральных деятелей, и все те важные программные пункты, которые там предлагались, вошли в план. Поэтому, на мой взгляд, нападки Александра Александровича были несправедливыми, - подчеркнул Заславский. - И если мы сегодня, накануне Года театра, потеряем такого руководителя, как Андрей Малышев, который ценит театральную область, который в ней разбирается, это будет сомнительная победа".

По словам театрального критика, одним из важнейших тезисов, которые нашли отражение в плане, стало празднование Года театра на территории всей страны, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. "Важно, что в плане не только "Золотая маска", которая проходит в Москве, и Театральная Олимпиада в Петербурге, но и большое количество региональных событий, в том числе предложенный Союзом театральных деятелей Всероссийский театральный марафон. Это очень интересная идея, на нее заложено более 500 млн рублей, и СТД является оператором этого процесса", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра, подписав соответствующий указ 28 апреля. По словам председателя Оргкомитета по проведению Года театра, вице-премьера Ольги Голодец, итоговый план будет представлен 12 октября.