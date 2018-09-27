Семья Монтсеррат Кабалье рассказала о самочувствии госпитализированной в Барселоне певицы

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье, которая уже более недели находится на лечении в одной из больниц Барселоны, чувствует себя лучше. Об этом со ссылкой на заявление брата исполнительницы Карлоса Кабалье сообщает в четверг агентство Europa Press.

85-летная певица поступила в медицинское учреждение каталонской столицы из-за проблем с желчным пузырем. Отвечая на вопрос о том, как чувствует себя Кабалье, ее брат сказал: "Лучше". В свою очередь племянница певицы рассказала, что оперная исполнительница хочет поскорее оказаться дома.

Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене Карнеги-холла. Всего в репертуаре певицы свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969). В 1988 году певица выпустила совместный альбом Barcelona с вокалистом рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

Первые гастроли оперной исполнительницы в Москве состоялись в 1974 году с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. После этого певица не раз приезжала в Россию. Последний концерт Кабалье в Москве состоялся в июне 2018 года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию.