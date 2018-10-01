Кирилл Плетнев в феврале выпустит романтическую комедию о том, как избежать развода

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер и актер Кирилл Плетнев закончил съемки романтической комедии "Семь ужинов" про то, как избежать развода. Как рассказал в понедельник режиссер в интервью ТАСС, в российский прокат фильм выйдет 14 февраля 2019 года.

Плетнев дебютировал как режиссер в полнометражном кино с картиной "Жги!", где главные роли сыграли Виктория Исакова и Инга Оболдина, вторым его фильмом стала картина "Без меня", она выйдет в прокат 11 октября. "Третий фильм уже есть, уже даже прошли досъемки, - рассказал режиссер. - Это романтическая комедия в духе всеми любимой картины "Реальная любовь" - называется "Семь ужинов", в центре сюжета супружеская пара, которая находится на грани развода. Он - психолог, она - синхронист-переводчик".

По словам Плетнева, главный герой пытается удержать свою женщину, спасти брак и просит с ней поужинать. "Это такой психологический тренинг - семь ужинов по его правилам, - пояснил режиссер. - Один ужин - с завязанными глазами, другой - они молчат, третий - с посторонним человеком, четвертый - они полностью обнаженные". В главных ролях - Полина Максимова и Роман Курцын, также в фильме снимаются Владимир Ильин, Александр Лыков и Елена Яковлева. Что же касается планов на будущее, режиссер отметил, что за год снял два фильма и пока хочет просто "отдохнуть".

Рассказывая про картину "Без меня", Плетнев напомнил, что международная премьера фильма прошла на фестивале в Монреале. "Ждем ответ от нескольких международных фестивалей, - рассказал режиссер. - Точно будем показывать в Таллине, в городах Израиля. Из российских - показали в Омске, где были в конкурсе фестиваля "Движение" и фильмом закрытия". В российский прокат, по словам Плетнева, фильм выйдет на 800-х копиях.

Главные роли в картине исполняют Полина Максимова, Любовь Аксенова и Риналь Мухаметов. Героини новой ленты - две девушки, которые любили одного мужчину. "В фильме есть притчевость - дорога, путь, преодоление себя, преодоление трагедии", - пояснил режиссер.